Ciberataque masivo en Klue: lucha entre hackers por los datos robados

Klue, empresa de análisis de mercado e inteligencia competitiva, ha sufrido un grave ciberataque. Según la información preliminar, los hackers accedieron al sistema y obtuvieron datos confidenciales de numerosos clientes. Este incidente amenaza no solo la reputación de la empresa, sino también la seguridad de los gigantes tecnológicos que utilizan sus servicios. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Representantes de la empresa informaron a TechCrunch que actualmente se mantienen negociaciones con el grupo responsable del robo, llamado "Icarus". En una carta confidencial enviada a sus clientes, Klue señaló que los hackers prometieron borrar los datos robados y que dicho proceso ya había comenzado. Sin embargo, la situación se complicó inesperadamente.

Conflictos entre hackers y nuevas amenazas

La complicación se debe a la aparición de un segundo grupo de hackers desconocidos. Este grupo afirma haber robado nuevamente una parte de los datos aprovechando un error de uno de los operadores de "Icarus". Ahora amenazan directamente a los clientes de Klue, exigiendo un pago para evitar la filtración de la información.

El segundo grupo afirma que el operador de "Icarus" es un adolescente residente en el Reino Unido que cometió un error al asegurar el servidor. Los nuevos extorsionadores aseguran en su sitio web tener una lista de 195 empresas afectadas. Por su parte, Klue insta a sus clientes a no realizar ningún pago a este nuevo grupo.

La lista de empresas perjudicadas por el ciberataque es considerable e incluye marcas reconocidas a nivel mundial:

LastPass y HackerOne;

Snyk y Recorded Future;

Tanium y Sprout Social;

Gong, Jamf y Huntress.

Según Klue, el segundo grupo no posee todos los datos, sino solo archivos de muestra pertenecientes a algunos clientes. No obstante, los expertos en ciberseguridad califican esta situación como de alto riesgo, ya que los datos robados podrían incluir estrategias corporativas y análisis internos.

Hasta el momento, Klue no ha proporcionado información oficial sobre si ha pagado o no a los hackers. El sitio del grupo "Icarus" ha dejado de funcionar, lo que refuerza las especulaciones de que la empresa llegó a un acuerdo con los atacantes. Para los usuarios y especialistas en IT, estos casos son una advertencia importante sobre la necesidad de prestar atención a la inviolabilidad de los datos al trabajar con servicios internacionales.