El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, elogió la posibilidad de que Carlo Ancelotti asuma la dirección de la selección nacional de Brasil.

Según el especialista alemán, Ancelotti es el candidato más apto para dirigir a la selección brasileña. Klopp incluso afirmó que, si fuera brasileño, elegiría a Carlo para la selección.

«Es genial. Si yo fuera brasileño y me preguntaran quién sería el entrenador ideal para la selección, respondería sin dudarlo: Carlo».

«Puede dirigir cualquier selección nacional con solo levantar una ceja», dijo Klopp.

El antiguo técnico del Liverpool señaló que el potencial de la selección de Brasil es enorme, pero que se necesita un entrenador fuerte para desplegarlo plenamente.

«El potencial de Brasil es muy alto. Pero hace falta alguien para liberarlo. Al equipo le falta disciplina táctica y no hay mejor candidato que Carlo para ayudar a los jugadores a crecer en ese aspecto», afirmó.

Klopp describió a Ancelotti como un especialista extraordinario, con una gran experiencia, que sabe trabajar con los jugadores y puede gestionar el equipo en diversas situaciones.

«Es un especialista fantástico. Los brasileños tienen suerte», cita La Gazzetta dello Sport sobre las palabras de Klopp.

De este modo, Klopp confía en que Ancelotti pueda introducir el orden táctico que le falta a la selección brasileña y hacer brillar todo su inmenso potencial.