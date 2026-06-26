Neymar habla sobre su regreso al fútbol de élite y su amistad con Lionel Messi

El legendario delantero de la selección brasileña, Neymar, ha regresado a la escena principal tras una larga ausencia. En el partido contra Escocia en el marco del Mundial 2026, el futbolista comentó no solo sobre su estado físico, sino también sobre su relación con su eterno amigo, Lionel Messi. Este regreso es de gran importancia para el mundo del fútbol, ya que Neymar no había vestido la camiseta nacional en casi tres años debido a una lesión. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La estrella de 34 años, que ingresó desde el banquillo en el minuto 76 del encuentro disputado en el estadio de Miami, fue recibida bajo los gritos de los aficionados. Este partido, ganado por Brasil por 3-0, estuvo lleno de momentos emocionales para Neymar. Cabe recordar que el jugador sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2023 en un partido contra Uruguay, lo que lo obligó a un largo proceso de recuperación.

Rivalidad en el campo y hermandad en la vida

Tras el partido, en una entrevista con DSports, Neymar expresó palabras afectuosas hacia su excompañero y amigo cercano, Lionel Messi. A pesar de la rivalidad histórica entre Brasil y Argentina, quedó claro que la relación entre las dos estrellas sigue siendo fuerte. Según Goal.com, Neymar destacó que mantiene contacto constante con la leyenda argentina con motivo de su 39º cumpleaños.

"Hablamos mucho, hemos estado en comunicación estos últimos días. Él sabe cuánto lo quiero", afirmó Neymar. Según sus palabras, Lionel Messi merece respeto más por sus cualidades humanas que por su destreza en el campo. El delantero brasileño reconoció especialmente la humildad de Messi, calificándolo como una persona aún más maravillosa en la vida.

Neymar también expresó su gratitud al pueblo argentino. Dijo que valora profundamente el cariño y la atención constante mostrada por los aficionados del país vecino. Estas declaraciones demuestran cuán alto es el respeto mutuo entre los representantes de dos selecciones archirrivales del fútbol sudamericano.

Las dificultades de un regreso muy esperado

El debut de Neymar en el Mundial 2026 se retrasó un poco. Inicialmente, tras recuperarse de la lesión de rodilla, problemas en la pantorrilla derecha impidieron su entrada al juego. Sin embargo, gracias a los esfuerzos del cuerpo médico, logró disputar sus minutos históricos en el encuentro contra Escocia.

Para Neymar, considerado el máximo goleador de la historia de la selección brasileña, este torneo tiene un significado especial. A pesar de la competencia en la plantilla y el aumento de jóvenes talentos, se espera que el regreso del experimentado delantero sea una fuente de motivación adicional para la Seleção. Ahora, los aficionados esperan con ansias que Neymar sea titular en los próximos partidos y ayude a su equipo con sus goles.