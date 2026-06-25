Nicky Butt revela la verdad sobre Cristiano Ronaldo: ¿cómo es él en realidad?

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Nicky Butt revela la verdad sobre Cristiano Ronaldo: ¿cómo es él en realidad?

La leyenda del Manchester United, Nicky Butt, ha revelado aspectos desconocidos de su antiguo compañero Cristiano Ronaldo. Según él, hay una gran diferencia entre la imagen pública de la estrella portuguesa y su realidad en el vestuario. Butt describió a Ronaldo como una persona extremadamente sincera que ama el ambiente de equipo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Nicky Butt, integrante de la «Class of 92», mucha gente se siente intimidada por el estatus legendario de Ronaldo y no se atreve a comunicarse con él. Esto crea la impresión externa de que el futbolista se cree superior a los demás. En realidad, Cristiano es un chico al que le gusta bromear y que siempre participa activamente en las charlas de equipo.

En una entrevista con Paddy Power, Butt afirma: «Cristiano es en realidad una persona muy agradable y alegre. A pesar de ser multimillonario y una superestrella mundial, está abierto a una comunicación sencilla. El problema no está en él, sino en los demás: se alejan de él porque están asombrados por su grandeza».

Esfuerzo en el campo y críticas

En los últimos años, Ronaldo ha sido frecuentemente acusado de correr menos en el campo y de no ayudar en defensa. Sin embargo, Nicky Butt explicó que esto no es pereza, sino una distribución correcta de la energía de un futbolista experimentado. En este sentido, comparó al delantero portugués con su eterno rival, Lionel Messi.

«Es un jugador de equipo excelente. Puede parecer que simplemente está parado en el campo, pero Lionel Messi hace lo mismo. Al llegar a cierta edad y nivel, reservan todas sus fuerzas para marcar goles. Cuando las cosas no van bien en el equipo, lo señalan como el problema, pero cuando el equipo tiene la posesión, sigue siendo la mayor amenaza del mundo», añadió el excentrocampista.

Las críticas hacia el juego de Ronaldo se intensificaron especialmente durante las eliminatorias para el Mundial 2026. Tras el empate contra la RD Congo, muchos expertos exigieron que fuera suplente. Sin embargo, el delantero de 41 años demostró que aún mantiene una gran forma deportiva al anotar un doblete en el partido contra la selección de Uzbekistán (5-0).

Después de este partido, otra leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, defendió a Ronaldo en las redes sociales. Ferdinand destacó que es absurdo cuestionar al único hombre que ha marcado en seis Mundiales y que camina hacia los 1000 goles. Según Goal.com, con estos resultados, Cristiano Ronaldo superó al gran Eusebio para convertirse en el máximo goleador de la historia de Portugal.

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