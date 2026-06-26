Koloskov señala el principal problema de Uzbekistán contra Portugal

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Koloskov señala el principal problema de Uzbekistán contra Portugal

Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la Unión Rusa de Fútbol, analizó el partido de la selección de Uzbekistán contra Portugal en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Uzbekistán fue derrotado 0-5 en dicho encuentro. Según Koloskov, la selección mostró dos caras distintas en el torneo.

« Uzbekistán mostró dos tipos de juego en el Mundial. Contra Colombia, el equipo actuó con dignidad y algunos aspectos fueron buenos. Pero en el encuentro con Portugal, el equipo se desmoronó por completo», afirmó.

El especialista destacó que el problema principal fue que los jugadores no sabían cómo actuar frente a un rival fuerte. Sugirió que el entrenador Fabio Cannavaro podría no haber prestado suficiente atención a la preparación táctica.

« Me quedó la impresión de que Cannavaro no trabajó lo suficiente la táctica. El equipo primero intentó defenderse profundamente con cinco defensas, pero no funcionó. Luego pasaron al pressing, pero la situación empeoró», dijo Koloskov.

Al mismo tiempo, valoró positivamente la preparación física y técnica de los futbolistas uzbekos.

« El equipo no está mal preparado física y técnicamente. Uzbekistán es una selección de nivel medio para los estándares de un Mundial. En mi opinión, la táctica fue el factor decisivo en este partido», añadió el experto.

Koloskov también reconoció el juego de Portugal. Según sus palabras, los europeos actuaron a un nivel muy alto, dando una verdadera lección de maestría a Uzbekistán.

« Por supuesto, Portugal también jugó muy bien y demostró su alto nivel», señaló.

De este modo, el especialista señaló los errores tácticos y la ineficacia del plan de juego como las causas principales de la goleada sufrida por Uzbekistán.

UzbekistánPortugalVyacheslav KoloskovFabio Cannavaro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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