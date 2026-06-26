Cole Palmer reacciona a su ausencia en el Mundial 2026

El centrocampista del Chelsea, Cole Palmer, se ha pronunciado por primera vez sobre el hecho de no haber sido incluido en la lista final de la selección de Inglaterra para el Mundial 2026.

El futbolista de 22 años se encuentra actualmente pasando sus vacaciones de mitad de temporada en la isla de Ibiza, España. Palmer afirmó que es la primera vez en varios años que tiene la oportunidad de descansar plenamente.

« Este verano voy a descansar. Por primera vez en tres o cuatro años, tendré unas vacaciones completas. Después de eso, volveré al trabajo que amo », dijo Palmer.

El jugador inglés admitió que la temporada pasada no fue como esperaba. Sin embargo, subrayó que no tiene intención de preocuparse más por una decisión que ya no se puede cambiar.

« No fue mi mejor temporada, pero ahora ya no se puede cambiar nada. No quiero lamentarme por una decisión irreversible. Le deseo mucha suerte a la selección nacional en el torneo », añadió.

Palmer también mencionó que, si sus planes de descanso lo permiten, seguirá los partidos de la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo.

Cabe recordar que, además de Cole Palmer, Harry Maguire, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold son algunos de los futbolistas destacados que quedaron fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026.

De este modo, Palmer ha aceptado con calma su ausencia en el mundial y tiene como objetivo regresar más fuerte para la nueva temporada tras un breve descanso.