Manchester United se suma a la lucha por Felix Nmecha del Borussia Dortmund

El club inglés Manchester United ha iniciado negociaciones para el traspaso del centrocampista del Borussia Dortmund, Felix Nmecha. Para conseguir al internacional alemán, los «Red Devils» intentan dejar atrás a sus principales rivales, Manchester City y Liverpool. La brillante participación del jugador de 25 años en la Copa del Mundo ha aumentado considerablemente su prestigio en el mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Sky Sports, la directiva del Manchester United está trabajando activamente entre bastidores para concretar este traspaso. Específicamente, el jefe del departamento de scouting, el especialista alemán Christopher Vivell, mantiene contacto permanente con los representantes del jugador. Esto demuestra que la intención del club de Old Trafford de incorporar a este polivalente centrocampista es seria.

Competencia entre los gigantes europeos

El interés por Nmecha no se limita solo a los clubes ingleses. Según la información, el Real Madrid también sigue atentamente la situación del futbolista. Asimismo, José Mourinho ha valorado positivamente el estilo de juego del jugador. Sin embargo, en esta etapa, se dice que el Manchester United se está moviendo con mucha más actividad que los demás pretendientes.

Por su parte, el Borussia Dortmund no quiere dejar ir a su líder fácilmente. El club alemán tiene la ventaja en las negociaciones, ya que Nmecha firmó en marzo de este año un nuevo contrato válido hasta 2030. Lo más importante es que este acuerdo no incluye ninguna cláusula de rescisión para el mercado de fichajes de este verano.

Según escribe la revista Kicker, el club de Dortmund ha fijado un precio informal de 100 millones de euros por su estrella. Es evidente que esta suma ahuyentará a muchos compradores, pero el club busca así retener a su jugador principal. El director deportivo Lars Ricken destacó recientemente en una entrevista que Felix es de importancia fundamental para el equipo.

Por ahora, se desconoce si el Manchester United está dispuesto a pagar esta enorme suma. No obstante, teniendo en cuenta que otros gigantes de la Premier League también están en la carrera, se espera que el desarrollo de los acontecimientos en torno a Nmecha sea aún más interesante hasta el cierre del mercado. Goal.com ha informado que sigue de cerca este proceso de transferencia.