Potente terremoto causa devastación masiva en Venezuela

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Potente terremoto causa devastación masiva en Venezuela

Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con solo 40 segundos de diferencia en las costas del norte de Venezuela, han causado graves daños. Según los primeros informes, el número de víctimas asciende a cientos de personas y existe preocupación por el paradero de miles más.

Los mayores daños se registraron en las ciudades de La Guaira, Catia la Mar y Caraballeda. Decenas de edificios de varios pisos se han derrumbado y los residentes buscan a sus familiares entre los escombros.

Rescatistas realizan labores de búsqueda entre los restos de un edificio de hormigón destruido.

El sismo también causó graves daños al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la principal puerta de entrada aérea del país. En la ciudad de Caracas, también resultaron destruidos varios edificios.

Según la ONU, más de 100 edificios se han derrumbado solo en la región de La Guaira. Especialistas de Estados Unidos, Francia y otros países participan en las labores de búsqueda y rescate.

Rescatistas y civiles realizan labores de búsqueda nocturnas entre los escombros de un edificio destruido.

Las autoridades indican que la cifra de víctimas podría aumentar. Los rescatistas luchan contra el tiempo para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

VenezuelaCaracasONUFranciaEE. UU.
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Aziza Shukhratova
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