Notion cierra su servicio de correo electrónico para centrarse en la AI

La popular plataforma de productividad Notion ha anunciado una decisión inesperada: la empresa cerrará oficialmente su servicio de correo electrónico Notion Mail el 22 de septiembre de este año. Este paso es parte de la estrategia de la compañía de abandonar las bandejas de entrada tradicionales para pasar a una gestión total mediante agentes de AI (asistentes de inteligencia artificial). Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según los representantes de la empresa, los hábitos de los usuarios han cambiado drásticamente. Actualmente, más de la mitad de los usuarios de Notion Mail ya no abren la bandeja de entrada para leer sus mensajes. En su lugar, confían la tarea de analizar, clasificar y responder a toda la correspondencia a agentes inteligentes. Por ello, Notion decidió dirigir sus recursos al desarrollo de sistemas automatizados en lugar de mantener la interfaz tradicional.

La ventaja de los agentes de inteligencia artificial

Aunque Notion Mail cese sus operaciones, los agentes basados en AI de la empresa seguirán funcionando. Esta tecnología es capaz de realizar tareas complejas como redactar correos en nombre del usuario, programar reuniones y clasificar mensajes importantes. Este cambio se valora como un paso serio hacia el concepto de un "futuro sin bandeja de entrada" en el mundo tecnológico moderno.

Según datos de ixbt.com, el servicio Notion Mail estaba integrado con Gmail. Esto significa que el cierre del servicio no afectará los correos de los usuarios: toda la correspondencia permanecerá almacenada en los servidores de Gmail. Sin embargo, se recomienda a los usuarios exportar los borradores y correos programados creados dentro de Notion Mail antes del 22 de septiembre.

Competencia y nueva estrategia

Notion anunció su servicio de correo después de adquirir la startup Skiff, especializada en seguridad, en 2024. El producto se lanzó al público en abril de 2025 y se esperaba que compitiera con servicios premium como Superhuman y Fyxer. No obstante, las tendencias del mercado mostraron que los usuarios ya no desean gestionar sus correos manualmente.

Actualmente, nuevas startups como AgentMail también trabajan en la idea propuesta por Notion: crear un ecosistema de correo destinado exclusivamente a agentes de AI. Esta noticia también es relevante para los usuarios uzbekos, ya que la plataforma Notion es una de las herramientas más populares para la gestión de proyectos entre freelancers y equipos de IT locales.

Tras el cierre del servicio, los usuarios deben tomar las siguientes medidas:

Trasladar los correos programados y no enviados a otra plataforma;

Guardar la configuración de auto-etiquetas y filtros;

Migrar a las nuevas formas de gestionar el correo mediante los agentes de Notion AI.

La empresa describe esta decisión como "centrar toda la atención en la dirección más eficiente". Esto indica que la cultura de trabajo con el correo electrónico podría cambiar completamente en un futuro cercano.