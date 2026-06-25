Yandex y Neptun presentan un sistema inteligente de protección contra inundaciones

·2·Tecnología
Yandex y Neptun presentan un sistema inteligente de protección contra inundaciones

El gigante tecnológico ruso Yandex y la marca Neptun han anunciado un nuevo sistema de seguridad destinado al ecosistema de «hogar inteligente». Esta solución innovadora sirve para evitar daños materiales en caso de accidentes relacionados con las tuberías de agua en el hogar. El sistema no solo detecta las fugas de agua, sino que también tiene la capacidad de detener el suministro de agua sin la intervención del propietario. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según Ixbt.com, el nuevo sistema está totalmente integrado con la aplicación «Dom s Alisoy» de Yandex. Si ocurre una inundación en la vivienda, los sensores envían una señal inmediata y las válvulas inteligentes se cierran automáticamente. El usuario recibe una notificación push, un SMS o una alerta de voz a través de Yandex Station. Esto es fundamental para evitar grandes pérdidas, especialmente cuando no hay nadie en casa.

Control por voz y escenarios especiales

Una de las principales ventajas del sistema es la posibilidad de controlarlo por voz. Los usuarios pueden apagar o encender el agua a distancia con la ayuda del asistente de voz Alisa. Además, existe la posibilidad de crear escenarios especiales para diversas situaciones cotidianas. Por ejemplo, al dar la orden «Alisa, nos vamos», el sistema puede no solo apagar las luces, sino también cerrar automáticamente las llaves de agua por seguridad.

Al mismo tiempo, los desarrolladores han tenido en cuenta las necesidades diarias. Por ejemplo, mediante la orden «Alisa, estoy lavando el suelo», se puede limitar temporalmente la sensibilidad de los sensores. Esto evita que el sistema se active erróneamente debido al contacto del agua con los sensores durante la limpieza. Esta flexibilidad hace que el uso del sistema sea más cómodo y eficiente.

Configuraciones y capacidades técnicas

El nuevo sistema de protección se presenta en tres configuraciones según las necesidades del usuario:

  • Básico: módulo de control, dos válvulas, sensores cableados e inalámbricos;
  • Optimal: sensor cableado adicional y fuente de alimentación ininterrumpida (UPS);
  • Máximo: cuatro sensores (dos cableados, dos inalámbricos) y medidores de agua fría y caliente.
Una característica distintiva del sistema es que puede funcionar de forma autónoma hasta 30 horas mediante la UPS en caso de corte de energía eléctrica. Además, las funciones principales siguen operando incluso sin conexión a Internet. Los medidores de agua envían las lecturas directamente a la aplicación móvil, lo que facilita el control de los pagos de servicios públicos.

Mientras que el interés por las tecnologías de «hogar inteligente» crece también en el mercado de Uzbekistán, se espera que esta expansión del ecosistema Yandex sea relevante para los usuarios locales. El sistema se fabrica en versiones para tuberías de 1/2 y 3/4 de pulgada. En cuanto a los precios, el valor inicial del sistema completo es de aproximadamente 35 990 rublos, mientras que el módulo de control individual puede adquirirse por 16 990 rublos.

YandexHogar InteligenteAlisaNeptunTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Base Power aborda la crisis en la red eléctrica más grande de Estados UnidosBase Power aborda la crisis en la red eléctrica más grande de Estados UnidosHoy, 23:00Xiaomi presenta el robot aspirador insignia Robot Vacuum 6 Max con 35 000 Pa de potenciaXiaomi presenta el robot aspirador insignia Robot Vacuum 6 Max con 35 000 Pa de potenciaHoy, 22:56Nuevo líder en el mercado de la IA: ¿está Claude reemplazando a ChatGPT?Nuevo líder en el mercado de la IA: ¿está Claude reemplazando a ChatGPT?Hoy, 22:54Google comienza a conquistar el mercado financiero: se presenta una aplicación especial para AndroidGoogle comienza a conquistar el mercado financiero: se presenta una aplicación especial para AndroidHoy, 22:27Revolución en la industria espacial china: el cohete Long March 10B será probado por primera vez para su reutilizaciónRevolución en la industria espacial china: el cohete Long March 10B será probado por primera vez para su reutilizaciónHoy, 22:25Entrenar la inteligencia artificial a través de videojuegos: General Intuition valorada en 2.300 millones de dólaresEntrenar la inteligencia artificial a través de videojuegos: General Intuition valorada en 2.300 millones de dólaresHoy, 22:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez