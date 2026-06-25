Yandex y Neptun presentan un sistema inteligente de protección contra inundaciones

El gigante tecnológico ruso Yandex y la marca Neptun han anunciado un nuevo sistema de seguridad destinado al ecosistema de «hogar inteligente». Esta solución innovadora sirve para evitar daños materiales en caso de accidentes relacionados con las tuberías de agua en el hogar. El sistema no solo detecta las fugas de agua, sino que también tiene la capacidad de detener el suministro de agua sin la intervención del propietario. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según Ixbt.com, el nuevo sistema está totalmente integrado con la aplicación «Dom s Alisoy» de Yandex. Si ocurre una inundación en la vivienda, los sensores envían una señal inmediata y las válvulas inteligentes se cierran automáticamente. El usuario recibe una notificación push, un SMS o una alerta de voz a través de Yandex Station. Esto es fundamental para evitar grandes pérdidas, especialmente cuando no hay nadie en casa.

Control por voz y escenarios especiales

Una de las principales ventajas del sistema es la posibilidad de controlarlo por voz. Los usuarios pueden apagar o encender el agua a distancia con la ayuda del asistente de voz Alisa. Además, existe la posibilidad de crear escenarios especiales para diversas situaciones cotidianas. Por ejemplo, al dar la orden «Alisa, nos vamos», el sistema puede no solo apagar las luces, sino también cerrar automáticamente las llaves de agua por seguridad.

Al mismo tiempo, los desarrolladores han tenido en cuenta las necesidades diarias. Por ejemplo, mediante la orden «Alisa, estoy lavando el suelo», se puede limitar temporalmente la sensibilidad de los sensores. Esto evita que el sistema se active erróneamente debido al contacto del agua con los sensores durante la limpieza. Esta flexibilidad hace que el uso del sistema sea más cómodo y eficiente.

Configuraciones y capacidades técnicas

El nuevo sistema de protección se presenta en tres configuraciones según las necesidades del usuario:

Básico: módulo de control, dos válvulas, sensores cableados e inalámbricos;

módulo de control, dos válvulas, sensores cableados e inalámbricos; Optimal: sensor cableado adicional y fuente de alimentación ininterrumpida (UPS);

sensor cableado adicional y fuente de alimentación ininterrumpida (UPS); Máximo: cuatro sensores (dos cableados, dos inalámbricos) y medidores de agua fría y caliente.

Una característica distintiva del sistema es que puede funcionar de forma autónoma hasta 30 horas mediante la UPS en caso de corte de energía eléctrica. Además, las funciones principales siguen operando incluso sin conexión a Internet. Los medidores de agua envían las lecturas directamente a la aplicación móvil, lo que facilita el control de los pagos de servicios públicos.

Mientras que el interés por las tecnologías de «hogar inteligente» crece también en el mercado de Uzbekistán, se espera que esta expansión del ecosistema Yandex sea relevante para los usuarios locales. El sistema se fabrica en versiones para tuberías de 1/2 y 3/4 de pulgada. En cuanto a los precios, el valor inicial del sistema completo es de aproximadamente 35 990 rublos, mientras que el módulo de control individual puede adquirirse por 16 990 rublos.