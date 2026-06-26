Martines revela el factor clave de la victoria sobre Uzbekistán

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Martines revela el factor clave de la victoria sobre Uzbekistán

El seleccionador de la selección nacional de Portugal, Roberto Martines, se pronunció sobre la convincente victoria por 5-0 frente a Uzbekistán.

El técnico español destacó que el aspecto más importante para el equipo en este encuentro fue el control de las emociones y la fidelidad al plan de juego establecido.

«Creo que el factor principal en este partido fue saber gestionar las emociones. En el primer encuentro, tras marcar el gol, perdimos nuestro plan, la disciplina en el campo y el orden posicional», afirmó Martines.

El entrenador señaló que los futbolistas de Portugal entendieron bien cómo actuar desde los primeros minutos contra Uzbekistán y ejecutaron correctamente el plan táctico hasta el descanso.

«Esta vez la situación fue diferente. Actuamos entendiendo claramente cómo debíamos jugar hasta el descanso. Los cinco jugadores que entraron desde el banquillo también mantuvieron la disciplina táctica a un alto nivel. Esto fue decisivo», subrayó.

Martines también señaló que el segundo gol dio una ventaja psicológica a Portugal y que el gol anulado de la selección de Uzbekistán influyó en el guion del partido.

«El segundo gol nos ayudó muchísimo. Asimismo, el hecho de que el gol de Uzbekistán no fuera validado influyó en la dinámica del juego. En otro encuentro, un gol así habría contado y habría cambiado todo el rumbo del partido», dijo el técnico.

El seleccionador portugués expresó su satisfacción por el hecho de que su equipo haya sacado rápidamente las conclusiones correctas de los errores cometidos en el encuentro anterior.

«En general, estoy muy contento. Porque analizamos rápidamente nuestros errores del primer partido y logramos no repetirlos», añadió Martines.

Tras la victoria sobre Uzbekistán, la selección de Portugal aumentó su cuenta a 4 puntos. Uzbekistán, que aún no ha sumado puntos, ocupa la cuarta y última posición en la tabla del grupo.

PortugalUzbekistánRoberto Martínez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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