Descubiertas dos planetas extraordinarios que asombran a los científicos

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Descubiertas dos planetas extraordinarios que asombran a los científicos

Científicos han identificado dos exoplanetas gigantes considerados como algunos de los más extraños del universo. Lo curioso es que, aunque su tamaño es igual o superior al de Júpiter, se ha descubierto que su densidad es inferior a la del algodón de azúcar.

Estos planetas, denominados «super-puffs» por los investigadores, se registran como los exoplanetas masivos más ligeros detectados hasta la fecha. George Dransfield, científico de la Universidad de Oxford y líder del estudio, señala que la densidad de estos cuerpos celestes es tan baja que puede compararse con la de la espuma de afeitar.

Según los científicos, estos planetas inusuales podrían estar compuestos principalmente de gases de hidrógeno y helio. Fueron detectados a través del satélite TESS de la NASA y se encuentran a unos 1110 años luz de la Tierra, lo que equivale a una distancia de casi 10 billones de kilómetros.

Se ha informado que estos dos planetas orbitan alrededor de una estrella en la constelación del «Pez Volador» en el cielo austral. Para comparar, la densidad de Júpiter es aproximadamente 35 veces mayor que la de estos planetas.

Entre los casi 6300 exoplanetas incluidos en el catálogo de la NASA hasta hoy, hay menos de 40 planetas de tipo «super-puff». Por ello, los científicos los valoran como cuerpos celestes muy raros.

Los expertos creen que tales planetas surgen en entornos ricos en gas alrededor de estrellas en formación y pierden parte de su materia con el tiempo. Los científicos planean estudiar más a fondo su composición química mediante el telescopio espacial James Webb de la NASA.

Los investigadores destacan que el estudio de planetas tan inusuales y poco comunes ayuda a comprender mejor cómo se formó el universo y a ampliar los conocimientos sobre el lugar del ser humano en el cosmos.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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