La estrella de la selección brasileña, Neymar, ha regresado a los campos con la Canarinha tras una larga ausencia. El regreso del delantero, que no defendía los colores de su país desde hace casi tres años, fue recibido con gran interés y entusiasmo, no solo por los aficionados, sino por toda la comunidad futbolística.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, expresó palabras afectuosas sobre Neymar en una rueda de prensa celebrada en Miami. Destacó que el futbolista no necesita estímulos ni motivación adicional.

«Neymar no necesita una motivación especial. Aquí todos lo quieren. Siempre está listo para vestir la camiseta de Brasil», afirmó el técnico.

Han pasado casi tres años desde el último partido de Neymar con la selección. Una grave lesión sufrida en octubre de 2023 durante las eliminatorias del Mundial —rotura de ligamentos de la rodilla y daño en el menisco— lo mantuvo alejado del campo durante mucho tiempo. El proceso de recuperación y la falta de ritmo de juego también retrasaron su regreso.

Ahora, a los 34 años, Neymar volvió a vestir la camiseta nacional en el encuentro disputado en Miami. Brasil logró una victoria convincente sobre Escocia. Vinícius Júnior marcó dos goles en la primera parte, mientras que Matheus Cunha amplió la ventaja.

En el minuto 76, cuando Neymar entró al campo en sustitución de Cunha, se creó un verdadero ambiente de fiesta en el estadio. En cuanto su nombre apareció en las pantallas gigantes, los aficionados recibieron al jugador con aplausos y gritos de alegría.

Ancelotti no ocultó su satisfacción con el desempeño de Neymar.

«Merecía jugar. Neymar trabajó muy duro en su recuperación y demostró profesionalismo. En el Mundial podrá ayudar al equipo con sus cualidades. Incluso en el corto tiempo que estuvo en el campo, mostró un buen nivel», dijo el entrenador.

Neymar jugó solo 20 minutos. En ese tiempo, tocó el balón 24 veces y llegó a lanzar un tiro preciso a portería. Pero más allá de las cifras, lo más importante es que su regreso ha devuelto la esperanza a los aficionados.

Al finalizar el partido, las pantallas del estadio se centraron nuevamente en Neymar. Se acercó a la grada para agradecer a los fans y abrazó a su hija, que estaba en la primera fila. Esta imagen fue uno de los momentos más emotivos de la noche para muchos.

Brasil ganó su último Mundial en 2002. El último gran trofeo de la selección fue la Copa América 2019. Por ello, los aficionados del país anhelan nuevamente grandes victorias.

Los aficionados que salían de Miami estaban contentos no solo por la victoria contundente, sino también por el regreso de Neymar.

«Pelé es el mejor jugador de todos los tiempos. Pero Neymar también es uno de los mejores de la historia de Brasil. Si gana el Mundial, estará al nivel de Ronaldo y Ronaldinho», comentó uno de los seguidores.

Los apasionados brasileños confían en que Neymar sigue siendo un jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido. Su experiencia, técnica y el famoso «jogo bonito» —el fútbol arte— podrían llevar a la selección a nuevos éxitos.

Así, el tan esperado regreso se ha materializado. El héroe de Brasil, que parecía casi olvidado, está de nuevo en el campo y los aficionados esperan con ansias que escriba nuevas páginas de su historia.