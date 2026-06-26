Cristiano Ronaldo sometido a un control estricto en el aeropuerto tras el partido contra Uzbekistán (video)

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Cristiano Ronaldo sometido a un control estricto en el aeropuerto tras el partido contra Uzbekistán (video)

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, fue sometido a un riguroso control de seguridad en el aeropuerto de Houston tras el partido contra Uzbekistán.

El personal de seguridad le pidió que presentara su bolso para su inspección. Ronaldo tomó la situación con humor, haciendo gestos preguntando si también debía quitarse las gafas. A pesar de ello, la inspección continuó según el procedimiento establecido.

La selección de Portugal se ha dirigido ahora a la ciudad de Miami para el encuentro contra Colombia que tendrá lugar el 28 de junio.

Cabe recordar que Portugal ocupa actualmente la segunda posición del grupo K con 4 puntos. En la segunda jornada del grupo, los portugueses derrotaron a Uzbekistán por 5-0, y Ronaldo anotó un doblete.

Con estos goles, el experimentado delantero elevó a 10 el número de goles marcados con Portugal en la historia de la Copa del Mundo, superando el récord de 9 goles del legendario Eusébio.

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Aziza Shukhratova
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