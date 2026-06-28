Sunderland rechaza la oferta del Chelsea por Granit Xhaka

El club londinense Chelsea se ha topado con su primer obstáculo serio en el mercado de transferencias de verano. Los «Blues» presentaron una oferta oficial por el centrocampista del Sunderland, Granit Xhaka, pero la directiva de los «Black Cats» rechazó tajantemente la solicitud. Este fracaso se considera un duro golpe para los planes del nuevo entrenador londinense, Xabi Alonso. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según The Athletic, el Chelsea ofreció 8 millones de libras esterlinas por el futbolista suizo de 33 años. Sin embargo, el Sunderland calificó esta suma como «inaceptable» y comunicó que el jugador no está en venta. La directiva del club considera que una oferta tan baja es una falta de respeto no solo hacia el equipo, sino también hacia el propio jugador veterano.

La colaboración entre Xabi Alonso y Granit Xhaka

La directiva del Chelsea intenta concretar el traspaso de Granit Xhaka específicamente por petición de Xabi Alonso. El entrenador y el futbolista trabajaron juntos en el Bayer Leverkusen, donde ganaron la Bundesliga y la Copa de Alemania en la temporada 2023-24. Alonso busca establecer un ambiente de liderazgo en el vestuario del club londinense a través de su antiguo pupilo.

El interés en este traspaso evidencia un cambio en la estrategia del Chelsea. El club, que en los últimos años se centró únicamente en comprar jóvenes talentos, ahora siente la necesidad de un futbolista veterano con siete años de experiencia en la Premier League (con el Arsenal). No obstante, el Sunderland recalca que el jugador tiene contrato hasta 2028 y que no lo dejará marchar.

La posición firme del Sunderland

El Sunderland pagó 17,5 millones de libras al Bayer Leverkusen por Granit Xhaka el verano pasado. Apenas llegó al equipo, asumió la capitanía y jugó un papel fundamental para que el club consiguiera el pase a competiciones europeas por primera vez en 53 años. Curiosamente, el Sunderland venció precisamente al Chelsea en la última jornada, ocupando el 7.º puesto de la tabla y relegando a los londinenses al décimo lugar.

Según Goal.com, la directiva del Sunderland se ha negado a considerar cualquier oferta económica. Exigen que el Chelsea respete el contrato vigente del jugador. Por ahora, se desconoce si los londinenses mejorarán su oferta o centrarán su atención en otros candidatos.