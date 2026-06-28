Samsung refuerza su cooperación con China en el mercado de pantallas: TM Roh en Pekín

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Samsung refuerza su cooperación con China en el mercado de pantallas: TM Roh en Pekín

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha dado un paso importante para diversificar su cadena de suministro de componentes y fortalecer sus vínculos con los principales fabricantes de pantallas chinos. TM Roh, jefe de la división Samsung DX (Device eXperience), realizó una visita oficial a China. Se espera que este viaje sea un punto de inflexión en la estrategia de suministro de pantallas para los futuros televisores y smartphones de la compañía. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según ZDNet Korea, la delegación encabezada por TM Roh visitó primero la línea de producción B16 de BOE en Chengdu. Esta planta inició recientemente la producción masiva de paneles OLED de octava generación destinados a laptops y otros gadgets. La directiva de Samsung analizó de cerca estos procesos tecnológicos y discutió las perspectivas de cooperación futura con los directivos de BOE.

Cabe destacar que la delegación estuvo compuesta principalmente por representantes de Samsung Visual Display (división de televisores), mientras que los directivos de la división móvil (MX) no participaron en la visita. Esto indica que Samsung centra actualmente su atención en el suministro de paneles para televisores. No obstante, dado que TM Roh también dirige la división móvil, es probable que BOE ofrezca sus nuevas tecnologías OLED para el segmento de smartphones.

Negociaciones estratégicas con TCL y CSOT

En el segundo día de la visita, el directivo de Samsung tiene previsto reunirse con responsables de la corporación TCL y su filial China Star Optoelectronics Technology (CSOT). CSOT es actualmente uno de los mayores socios proveedores de paneles LCD para los televisores de Samsung. Las partes analizarán no solo el suministro de pantallas, sino también cuestiones de fabricación por contrato.

El orden del día de las negociaciones también incluye la cooperación para el desarrollo del sistema operativo Tizen desarrollado por Samsung. Esto demuestra que Samsung pretende expandir su ecosistema de software entre los fabricantes del mercado chino. Asimismo, se espera una reunión con CVTE, fabricante de placas base para televisores.

Actualmente, BOE suministra pantallas OLED para smartphones de gama media de la marca Samsung y algunos modelos de Galaxy Watch. Si estas negociaciones concluyen con éxito, los paneles de alta calidad fabricados en China podrían aparecer más frecuentemente en los dispositivos insignia de Samsung. Esto podría intensificar la competencia en el mercado y reducir el costo final del producto.

Según los expertos, el acercamiento de Samsung a los fabricantes de pantallas chinos está vinculado a los cambios económicos globales y a la carrera tecnológica. Mientras Samsung Display centra su atención en los paneles QD-OLED de alta tecnología, colaborar con empresas chinas para el segmento masivo es económicamente viable. Por ahora, Samsung no ha revelado detalles oficiales de estas negociaciones.

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Abror Shuhratov
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