Chelsea cerca de un fichaje sorprendente: Cole Palmer aprueba la llegada de Granit Xhaka

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Chelsea cerca de un fichaje sorprendente: Cole Palmer aprueba la llegada de Granit Xhaka

El club londinense del Chelsea ha optado por una dirección inesperada para reforzar su plantilla. El nuevo entrenador del equipo, Xabi Alonso, está considerando el fichaje de Granit Xhaka, quien fue una figura clave en sus éxitos con el Bayer Leverkusen. Este traspaso no es solo un deseo del técnico, sino que también ha sido bien recibido por el líder del equipo, Cole Palmer. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información, el Chelsea mantiene actualmente negociaciones para traer al capitán de la selección suiza de vuelta al oeste de Londres. Cole Palmer expresó su postura sobre los rumores de este fichaje en las redes sociales, dando «like» a una publicación del insider Fabrizio Romano. Esto demuestra la disposición del futbolista inglés a jugar junto al experimentado centrocampista.

Equilibrio entre experiencia y juventud

La política de los propietarios del Chelsea en los últimos años se centró principalmente en la compra de jóvenes talentos. Sin embargo, los malos resultados de la temporada pasada y la 10ª posición del equipo en la tabla mostraron la falta de un jugador con carácter de líder en el vestuario. Se espera que Granit Xhaka llene precisamente ese vacío.

Xhaka no es un desconocido para Xabi Alonso. Trabajaron juntos en la Bundesliga y lograron un campeonato histórico. El entrenador desea contar con un profesional que cumpla estrictamente la disciplina y las instrucciones tácticas en el centro del campo, y que pueda guiar a los jugadores jóvenes. Actualmente, el centrocampista de 33 años está teniendo una gran temporada con el Sunderland, contribuyendo a que su equipo consiguiera plazas para competiciones europeas.

Aunque la relación entre el jugador y el entrenador es fuerte, el proceso de transferencia no está siendo sencillo. La primera oferta oficial enviada por el Chelsea fue rechazada por la directiva del Sunderland. El club del norte no quiere dejar ir a su capitán fácilmente, pero las capacidades financieras del club londinense y el deseo del jugador de regresar a la élite de la Premier League podrían cambiar la situación.

Londres no es una ciudad desconocida para Xhaka. Jugó durante muchos años en el Arsenal, donde llegó a ser capitán. Su conocimiento del entorno de la Premier League y su capacidad para asumir responsabilidades en momentos críticos están generando diversos debates entre los aficionados del Chelsea. Muchos consideran este fichaje como una señal de que el equipo está adoptando un camino más pragmático.

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