El actual subcampeón de la Premier League, el Manchester City, está cerca de concretar su próximo gran movimiento en el mercado de fichajes de verano. El lateral derecho del Chelsea, Malo Gusto, ha dado su consentimiento para unirse a los «citizens». Así lo ha informado el medio Foot Mercato. Se sabe que se ha alcanzado un acuerdo sobre los términos del contrato personal entre el internacional francés y el Manchester City. Al respecto, Goal.com informa .

Uno de los factores principales para que se concrete este traspaso es el factor Enzo Maresca, quien se espera que ocupe el lugar de Pep Guardiola en el Manchester City. El técnico italiano trabajó con Malo Gusto en el Chelsea desde julio de 2024 hasta enero de 2025. La buena relación y el entendimiento mutuo entre ambos han influido seriamente en la decisión del futbolista de mudarse a Manchester.

La alianza entre Enzo Maresca y Malo Gusto

Malo Gusto y Enzo Maresca lograron éxitos significativos juntos en el Chelsea. En particular, ganaron el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025. Maresca ve al defensa francés como una de las piezas fundamentales de su nuevo proyecto deportivo. El propio futbolista ha aceptado con gran entusiasmo la idea de volver a jugar bajo las órdenes de su antiguo mentor.

Malo Gusto llegó a Londres en enero de 2023 procedente del Lyon por 30 millones de euros. En este tiempo, disputó 134 partidos en todas las competiciones, anotando 3 goles y dando 17 asistencias. Asimismo, levantó el trofeo de la Conference League en la temporada 2024-25.

Precio del traspaso y proceso de negociación

Aunque se ha llegado a un acuerdo con el jugador, la directiva del Manchester City ahora debe negociar el monto del traspaso con el Chelsea. Según el análisis de Goal.com, los «blues» exigirán una suma considerable por su defensa. El motivo principal es que Gusto tiene un contrato a largo plazo con el club londinense hasta 2030.

El Chelsea no quiere fortalecer al Manchester City, uno de sus principales rivales. Por ello, se espera que las negociaciones sean bastante complejas. Actualmente, Malo Gusto centra su atención en el Mundial 2026 con la selección de Francia, preparándose para el partido de octavos de final contra Suecia.

Con este fichaje, el Manchester City busca reforzar su línea defensiva y tomar revancha contra el Arsenal, que se llevó el campeonato la temporada pasada. Si los clubes llegan a un acuerdo, Gusto podría someterse al reconocimiento médico en Manchester en las próximas semanas.