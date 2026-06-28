Revolución en la química: científicos prueban por primera vez el enlace entre átomos de torio

Investigadores de la Universidad de Manchester han logrado demostrar experimentalmente un fenómeno fundamental que durante años fue solo teórico en la química. Por primera vez, los científicos han confirmado la existencia de un enlace químico directo entre átomos de torio, considerado un elemento pesado. Este descubrimiento abre una nueva era en la comprensión de las propiedades de los metales más complejos y pesados de la tabla periódica. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El enlace químico ocurre generalmente como resultado del uso compartido de electrones entre átomos. Sin embargo, probar este proceso para elementos pesados como el torio era muy difícil. La razón es que el comportamiento de los electrones en tales elementos difiere fundamentalmente de los elementos ligeros, haciendo que su observación directa fuera casi imposible. Según ixbt.com, los científicos utilizaron un método especial de cristalografía cuántica para superar este obstáculo.

Nueva metodología y distribución de electrones

Durante la investigación, se aplicó un método llamado Hirshfeld Atom Refinement (HAR). Esta tecnología permitió «ver» con precisión la distribución de electrones en compuestos de elementos pesados. Los investigadores estudiaron dos tipos de clústeres de torio: en el primer caso, tres átomos compartían un electrón, y en el segundo, dos electrones. El método HAR logró registrar los signos del enlace químico a pesar de la complejidad del sistema.

Los resultados obtenidos mostraron que el cambio en el número de electrones compartidos afecta directamente las propiedades del enlace. Lo más importante es que los resultados de este experimento coincidieron plenamente con los cálculos teóricos realizados previamente. Esto sirve como la primera evidencia directa de la existencia de enlaces de tipo torio-torio.

Importancia y futuro del descubrimiento científico

Otro aspecto importante de este trabajo es la conveniencia del método aplicado. El método HAR combina datos de difracción de rayos X estándar con cálculos de mecánica cuántica. Esto lo hace mucho más sencillo y económico que los métodos tradicionales de análisis de densidad electrónica, que requerían cristales de ultra alta calidad y condiciones de laboratorio complejas.

Según los autores de la investigación, el nuevo enfoque será útil no solo para los compuestos de torio, sino también para estudiar otros materiales complejos donde el movimiento de los electrones es difícil de observar. Se espera que este descubrimiento sea una base importante para el desarrollo de la energía nuclear, la creación de nuevos tipos de materiales y tecnologías para el manejo seguro de elementos radiactivos.

Para los especialistas uzbekos, el estudio de esta metodología podría llevar las investigaciones en ciencia de materiales y química fundamental a un nuevo nivel. El descubrimiento de los secretos de la química de los metales pesados promete grandes perspectivas no solo para la ciencia teórica, sino también para la industria aplicada.