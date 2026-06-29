Robert Lewandowski rumbo a la MLS: la estrella polaca llega a un acuerdo con el Chicago Fire

Uno de los mejores delanteros del fútbol europeo de la última década, Robert Lewandowski, está cerca de continuar su carrera al otro lado del océano. Han surgido noticias de que el goleador polaco ha llegado a un acuerdo con el club estadounidense Chicago Fire. Se espera que este traspaso sea el evento más importante para la MLS (Major League Soccer) desde la llegada de Lionel Messi. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según The Athletic, el delantero de 37 años ha acordado un contrato de dos años con el Chicago Fire. Robert Lewandowski se trasladará a EE. UU. como agente libre una vez finalizado su contrato con el FC Barcelona. Cabe destacar que el futbolista tuvo un serio interés del AC Milan de Italia y de equipos de Arabia Saudita, pero la estrella polaca prefirió continuar su carrera en América del Norte.

Nuevo desafío y salario elevado

Lewandowski visitó la ciudad de Chicago a principios de este mes para conocer personalmente la infraestructura y los proyectos del club. Se estima que se convertirá en uno de los futbolistas mejor pagados de la liga. El entrenador del Chicago Fire, Gregg Berhalter, no ocultó su intención de atraer estrellas de clase mundial al equipo. Según sus palabras, Lewandowski servirá para elevar el prestigio no solo del club, sino de toda la liga.

«Estamos tratando de incorporar jugadores de clase mundial a la plantilla. La llegada de un futbolista del nivel de Lewandowski sería un gran regalo para la ciudad de Chicago. Lo vemos al mismo nivel de habilidad que Lionel Messi», destacó Berhalter.

Los polacos en Chicago y planes futuros

La gran cantidad de inmigrantes polacos en la ciudad de Chicago podría jugar un papel importante en la concreción de este traspaso. Con la llegada de Robert Lewandowski, el club planea atraer a más aficionados a su nuevo estadio, el McDonald’s Park. El delantero polaco deja Europa como una verdadera leyenda: en cuatro años con el FC Barcelona, logró conquistar su quinto título de liga.

Curiosamente, el Chicago Fire no quiere limitarse solo a Lewandowski. Según los informes, el club tiene como objetivo, con la ayuda del delantero, entablar negociaciones con su antiguo compañero del Bayern Munich, Leon Goretzka. Si estos traspasos se concretan, el equipo de Chicago contará con una de las plantillas más fuertes de la MLS.