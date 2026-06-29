17 tiros, 11 goles: ¿Cuál fue el mayor problema de Uzbekistán?

La selección nacional de Uzbekistán terminó una histórica Copa del Mundo con tres derrotas y 11 goles en contra. Pero lo más preocupante no es solo la cantidad de goles, sino que casi dos de cada tres tiros a puerta de nuestros rivales terminaron en gol.

¿Fue realmente la línea de meta el punto más débil de nuestra selección en el Mundial, o es injusto buscar el problema solo en los porteros?

Colombia marcó tres goles con cuatro tiros a puerta

Uzbekistán perdió 1-3 ante Colombia en la primera jornada.

Los representantes sudamericanos convirtieron en gol tres de los cuatro tiros a puerta que hicieron contra nuestra portería.

En el primer encuentro, el porcentaje de conversión de tiros del rival fue del 75%.

Ya en este partido se notaron problemas de coordinación entre la defensa y el portero.

La presión de Portugal fue insoportable

En la segunda jornada, Uzbekistán perdió 0-5 ante Portugal.

Los jugadores portugueses realizaron nueve tiros a puerta, logrando su objetivo en cinco de ellos.

Partido Tiros a puerta Goles Uzbekistán — Colombia 4 3 Portugal — Uzbekistán 9 5 RD Congo — Uzbekistán 4 3 Total 17 11

Aunque el portero realizó varias paradas en este encuentro, la presión constante del rival y los errores en defensa llevaron a un marcador abultado.

RD Congo también marcó tres goles en cuatro tiros

En la última jornada de la fase de grupos, RD Congo venció a Uzbekistán por 3-1.

Los representantes africanos también perforaron nuestra portería tres veces con cuatro tiros a puerta. Es decir, la situación del primer partido se repitió.

En tres partidos, 11 de los 17 tiros a puerta de los rivales terminaron en gol.

Matemáticamente, esto significa 64,7% Es decir, casi dos tercios de los tiros a puerta recibidos terminaron en gol.

¿Qué muestran las estadísticas de los porteros?

Otkir Yusupov y Abduvohid Nematov defendieron nuestra portería en el torneo.

Según los datos registrados:

Porcentaje de paradas de Otkir Yusupov — 25%;

Porcentaje de paradas de Abduvohid Nematov — 38,5%.

Estas cifras se consideran bajas a nivel de Copa del Mundo. Sin embargo, no sería justo culpar solo a los porteros.

El problema no está solo en la portería

El portero es el último punto de la defensa. Si el jugador rival está en una posición cómoda, sin presión o disparando desde corta distancia, las posibilidades del guardameta disminuyen drásticamente.

Los problemas de Uzbekistán se manifestaron en varias direcciones:

facilidad para que los delanteros rivales entren al área;

dejar espacios libres en zonas peligrosas;

retraso en la lucha por los segundos balones;

falta de coordinación entre los defensas y el portero;

baja eficacia al repeler tiros a puerta.

Por eso, es difícil atribuir la causa de los 11 goles a un solo jugador o a una sola línea. Fue un problema que afectó a las acciones defensivas de todo el equipo.

La conclusión principal que debe extraerse del Mundial

Uzbekistán no permitió que los rivales dispararan demasiadas veces en la Copa del Mundo: un total de 17 tiros a puerta en tres partidos. Pero la mayoría de esos tiros fueron extremadamente peligrosos y 11 terminaron en gol.

Esto demuestra que la selección no pudo controlar la calidad de las situaciones en defensa, más que su cantidad.

¿En su opinión, el principal problema de Uzbekistán en el Mundial estuvo en el juego de los porteros o en el sistema defensivo? Deje su opinión en los comentarios y comparta el artículo con los aficionados al fútbol.