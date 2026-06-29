El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán

La selección de la RD Congo derrotó a Uzbekistán por 3-1 en la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Tras el encuentro, el capitán africano Chancel Mbemba reveló el plan detrás de la victoria.

Según sus palabras, el equipo sufrió en la primera parte, pero tras el descanso aprovecharon los puntos débiles previamente estudiados de Uzbekistán para cambiar la situación.

La primera parte no fue fácil para el Congo

El defensa de 31 años admitió que su equipo no pudo actuar como se esperaba en la primera mitad del encuentro.

«El partido fue realmente difícil para nosotros. No pudimos rendir lo suficientemente bien en la primera parte», dijo Mbemba.

A pesar de ello, los futbolistas no entraron en pánico y confiaron en que podrían demostrar su potencial en la segunda mitad.

El plan funcionó después del descanso

Los jugadores de la RD Congo aumentaron el ritmo del juego en la segunda parte, intensificando la presión sobre la defensa de Uzbekistán.

Mbemba destacó que el equipo había analizado detalladamente los partidos de nuestra selección nacional antes del duelo.

«Vimos videos de los partidos de Uzbekistán e identificamos sus puntos débiles».

El golpe principal fue a los puntos débiles

El cuerpo técnico y los jugadores de la RD Congo decidieron centrar su atención precisamente en esos puntos después del descanso.

Como resultado, los africanos tomaron la ventaja en la segunda parte y resolvieron el encuentro a su favor por 3-1.

En resumen, los principales factores de la victoria fueron:

el análisis previo del juego del rival;

mantener la calma después de la primera parte;

actuar bajo un plan preciso en la segunda mitad;

el aprovechamiento eficaz de los puntos débiles de Uzbekistán.

Otra dura lección para Uzbekistán

Estas palabras del capitán de la RD Congo demostraron una vez más que, al nivel de un Mundial, cada error y deficiencia táctica es castigada inmediatamente por el rival.

El resultado de este encuentro fue duro para nuestra selección, pero esta experiencia puede ser una lección importante para fortalecer la preparación táctica y la estabilidad defensiva en el futuro.

¿Cuál cree que fue la mayor debilidad de Uzbekistán en el partido contra la RD Congo? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.