Yann Diomande, la joven estrella del RB Leipzig, equipo muy activo en el mercado de fichajes junto al Bayern de Múnich y otros grandes clubes, ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. A pesar del interés del gigante de la Premier League, el Liverpool, el talentoso extremo prefiere continuar su carrera en el Paris Saint-Germain, informa The Athletic. Así lo comunica el portal.

Según la información, Diomande confía plenamente en el proyecto deportivo del club parisino. El jugador valora positivamente los planes propuestos por el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, y el asesor Luis Campos, así como la oportunidad de jugar bajo las órdenes del técnico Luis Enrique. El futbolista está convencido de que en el Paris Saint-Germain tendrá las mejores opciones para ganar trofeos prestigiosos y aspirar al Balón de Oro en el futuro.

Un duro golpe para el Liverpool

La directiva del Liverpool estaba dispuesta a desembolsar alrededor de 100 millones de euros por Yann Diomande. Sin embargo, el deseo del jugador de mudarse a París frustró los planes de los 'Reds'. Al mismo tiempo, el RB Leipzig no tiene intención de dejar salir a su estrella a bajo precio. El club alemán rechazó la oferta del Liverpool y ha fijado el precio del traspaso en 130 millones de euros.

Si este traspaso se concreta, Diomande se convertiría en la venta más cara en la historia del RB Leipzig. Por ahora, ese récord pertenece a Josko Gvardiol, quien se marchó al Manchester City por 90 millones de euros. La temporada pasada, Yann Diomande disputó 33 partidos en la Bundesliga, anotando 12 goles y dando 9 asistencias, contribuyendo significativamente a la clasificación de su equipo para la Champions League.

Uno de los mejores regateadores del mundo

Según las estadísticas, ningún jugador en el campeonato alemán registró cifras tan altas en regates como Diomande la temporada pasada. Sus movimientos en el campo y su habilidad técnica llamaron la atención de muchos clubes grandes. Actualmente, el jugador está participando en la Copa del Mundo con la selección de Costa de Marfil.

Según Goal.com, la selección de Costa de Marfil se enfrentará a Noruega en los dieciseisavos de final del torneo. Aunque Yann Diomande está centrado en los partidos de su selección, se espera que las negociaciones entre el Paris Saint-Germain y el RB Leipzig entren en una fase decisiva al finalizar el torneo. A pesar de que su contrato actual llega hasta 2030, su traspaso promete ser uno de los eventos más mediáticos de este verano.