Mapa del cosmos actualizado: el telescopio Euclid captura una imagen sin precedentes del centro de la Vía Láctea

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Mapa del cosmos actualizado: el telescopio Euclid captura una imagen sin precedentes del centro de la Vía Láctea

El telescopio Euclid, lanzado por la Agencia Espacial Europea (ESA), ha creado la imagen más detallada hasta la fecha del centro de la galaxia Vía Láctea. Este enorme mosaico, obtenido tras solo 26 horas de observación, incluye más de 60 millones de estrellas. Este descubrimiento no es solo una fotografía astronómica, sino que servirá como «mapa de referencia» fundamental para la búsqueda futura de exoplanetas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Gracias a su amplio campo de visión, el telescopio Euclid logró esta compleja tarea en un tiempo récord. En comparación, el observatorio Keck en Hawái, uno de los más potentes del mundo, habría necesitado casi 2000 horas para obtener una imagen de tal profundidad. Euclid completó este trabajo en poco más de un día, cubriendo en un solo intento un área 270 veces más amplia que la del telescopio Hubble.

Una nueva etapa en la búsqueda de exoplanetas

La imagen obtenida tiene una importancia revolucionaria para encontrar nuevos planetas mediante el método de microlente gravitacional. Este método se basa en la amplificación de la luz de una estrella lejana debido a la gravedad de otra estrella en primer plano. Si hay un planeta alrededor de la estrella frontal, este crea una variación característica en la señal lumínica. Según ixbt.com, casi todos los cerca de 300 exoplanetas descubiertos en los últimos 20 años fueron detectados precisamente en la dirección del centro galáctico.

Jean-Philippe Bolly, astrónomo del Instituto de Astrofísica de París, destaca que para tales observaciones es necesario un campo con alta densidad de estrellas. El mosaico creado por Euclid ya incluye 51 sistemas planetarios conocidos por la ciencia. Este mapa servirá de base para el futuro proyecto Nancy Grace Roman Space Telescope de la NASA.

Un aspecto clave del nuevo mapa es que registra el movimiento de las estrellas y su estado inicial. En el futuro, cuando el telescopio Nancy Grace Roman detecte un evento de microlente, los científicos podrán basarse en los datos de Euclid para calcular con precisión la masa de los planetas y su posición en el sistema.

Descubriendo mundos fríos y lejanos

A diferencia de los métodos tradicionales, la microlente no se limita solo a planetas calientes y masivos. También permite encontrar planetas que orbitan en órbitas frías y lejanas fuera del sistema solar. Los científicos suponen que casi cada estrella de la Vía Láctea podría tener al menos un planeta de este tipo.

Actualmente se están revisando los datos sobre exoplanetas fríos como OGLE-2005-BLG-390Lb y objetos en sistemas binarios que se encuentran en el campo de visión de Euclid. Según Valeria Petterino, directora del proyecto, las imágenes de alta resolución obtenidas por el telescopio serán una fuente incomparable para estudiar el movimiento estelar, la estructura de las nubes de polvo y la dinámica galáctica a lo largo del tiempo.

EuclidCosmosESAVía LácteaExoplaneta
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Abror Shuhratov
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