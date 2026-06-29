Advertencia a la estrella del Chelsea, Cole Palmer: la regularidad es necesaria para alcanzar la grandeza

El talentoso centrocampista del Chelsea, Cole Palmer, ha experimentado recientemente un descenso en su nivel de juego. Aunque sorprendió a todos en su temporada de debut en Londres, sus estadísticas actuales están generando preocupación entre expertos y exfutbolistas. En particular, quedar fuera de la convocatoria de la selección inglesa para la Copa del Mundo fue un golpe inesperado para el jugador. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La leyenda del Chelsea, Frank Leboeuf, expresó sus opiniones sobre la situación actual y el futuro de Palmer en una entrevista con GOAL. Según él, el no haber sido convocado para la Copa del Mundo por el técnico Thomas Tuchel podría sentirse como una «fuerte bofetada» para el futbolista. Leboeuf explicó al joven astro los secretos para convertirse en un jugador verdaderamente grande.

La regularidad: el criterio principal del estrellato

Frank Leboeuf señaló que una sola temporada exitosa no convierte a un jugador en leyenda. «Solo te conviertes en un gran futbolista cuando puedes mostrar regularidad. No es solo una temporada, sino dos, tres, cuatro y cinco años. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi mantuvieron un alto nivel durante 17 temporadas. Aún esperamos la regularidad de Kylian Mbappe para sumarlo a las leyendas al final de su carrera», afirmó el exdefensa.

Palmer dejó el Manchester City en el verano de 2023 para unirse al Chelsea por 40 millones de libras esterlinas. Su temporada de debut fue extraordinaria: 25 goles y el premio al mejor jugador joven del año según la PFA. Sin embargo, en la temporada 2024-25, el número de goles bajó a 18, y en la temporada 2025-26, afectada por lesiones, cayó a 11. Esto impactó negativamente su lugar en la selección nacional.

Actualmente, circulan diversos rumores de transferencia alrededor del jugador de 24 años. En particular, han surgido noticias sobre un posible traspaso al Manchester United, el equipo que admiraba en su infancia. Pero la directiva del Chelsea no quiere dejar ir a su estrella del dorsal 10. Tiene un contrato a largo plazo con el club hasta 2033.

La directiva del club espera que Cole Palmer recupere su forma deportiva bajo el mando del nuevo entrenador Xabi Alonso. En opinión de Leboeuf, el jugador debe fortalecer su talento con trabajo constante y estabilidad mental. De lo contrario, no sería extraño que se convierta en otra «estrella fugaz» de la historia.

Goles de Cole Palmer en su temporada de debut: 25;

Rendimiento en la segunda temporada: 18 goles;

Última temporada afectada por lesiones: 11 goles.

De este modo, se espera que la próxima temporada sea el punto de inflexión más importante en la carrera de Palmer. O responderá adecuadamente a los críticos y volverá a ser un líder, o se quedará en la categoría de jugadores promedio.