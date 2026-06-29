La fase de grupos de la Copa Mundial 2026, la primera en la historia con 48 equipos, ha llegado a su fin. La FIFA, organizadora del torneo, ha anunciado el inicio de una votación oficial para determinar el mejor gol de la fase de grupos. Entre las estrellas que aseguraron su pase a octavos o que se despidieron pronto del torneo, nuestro compatriota Eldor Shomurodov ¡también está presente!

12 candidatos al autor del mejor gol

La lista seleccionada por los expertos de la FIFA incluye a las mayores estrellas mundiales y a las revelaciones del torneo:

Eldor Shomurodov (Uzbekistán)

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

Vinícius Júnior (Brasil)

Giovanni Reyna (EE. UU.)

Ismael Saibari (Marruecos)

Felix Nmecha (Alemania)

Elijah Just (Nueva Zelanda)

Kevin Pina (Cabo Verde)

Karim Alaybegovic (Bosnia y Herzegovina)

Wilson Isidor (Haití)

Daizen Maeda (Japón)

¡El gol de Shomurodov es un récord histórico en los Mundiales!

El gol marcado por Eldor Shomurodov contra la RD del Congo no solo es hermoso, sino tan inusual que pasará a la historia de las Copas del Mundo.

Según los análisis del famoso centro de investigación OptaJose , el disparo de Eldor tuvo un índice de goles esperados (xG — probabilidad de que un tiro sea gol) de solo 0,013 . Esto significa que, de 1000 tiros desde esa posición y situación, solo 13 terminan en gol. ¡Esta cifra se registró como un récord en el Mundial 2026!

¿Cómo se vota?

La elección del mejor gol queda totalmente en manos de los aficionados. Los seguidores pueden ver los videos de los goles nominados en la web oficial de la FIFA, en la sección FIFAWorldCup , y votar por su ejecución favorita.

Recordamos que el proceso de votación en la plataforma oficial de la FIFA solo durará 48 horas . Después, se contarán los votos y se anunciará oficialmente al ganador del mejor gol de la fase de grupos. ¡No pierdas la oportunidad de apoyar al capitán de nuestra selección y participar en esta votación histórica!