Se ha producido un cambio inesperado pero histórico en la selección nacional de Ecuador. El capitán de larga trayectoria y delantero emblemático Enner Valencia ha cedido voluntariamente el brazalete de capitán al centrocampista del Chelsea, Moises Caicedo. Esta decisión se anunció oficialmente después de que el equipo lograra el pase a los play-offs de la Copa del Mundo 2026. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En un evento especial interno del equipo, Enner Valencia, de 36 años, presentó a Moises Caicedo, de 24 años, como capitán. Según informa Goal.com, el futbolista emblemático justificó su decisión explicando que ha llegado el momento de dar paso a una nueva generación de líderes y transferir la responsabilidad a jugadores más jóvenes. Este suceso marca el inicio de una nueva era para el fútbol ecuatoriano.

Victoria histórica y relevo en el liderazgo

La selección de Ecuador comenzó el torneo actual con algunas dificultades. Tras la derrota ante Costa de Marfil y el empate contra Curazao, las capacidades del equipo fueron puestas en duda. Sin embargo, una sorprendente victoria por 2-1 contra Alemania en el estado de Nueva Jersey lo cambió todo. Precisamente esa victoria otorgó a los ecuatorianos su primer pase a play-offs en los últimos veinte años.

Cabe destacar que, en aquel partido crucial contra Alemania, Moises Caicedo saltó al campo como capitán. Aunque Valencia lideró al equipo en los dos primeros encuentros, el hecho de que el brazalete pasara al brazo de Caicedo en el momento decisivo demostró la confianza del capitán actual en su joven compañero. Esta victoria ayudó a Ecuador a salir de la sombra de gigantes continentales como Brasil y Argentina.

La nueva responsabilidad de la estrella del Chelsea

Moises Caicedo es hoy considerado uno de los centrocampistas más valiosos no solo de Ecuador, sino del fútbol mundial. En 2023, se unió al Chelsea por 115 millones de libras esterlinas, estableciendo un récord de transferencia británico. Su solidez en el centro del campo y su madurez táctica lo han convertido en una pieza indispensable del equipo.

Aunque Caicedo ya había desempeñado la función de capitán temporal en varias ocasiones, ahora posee oficialmente el estatus de capitán permanente. Según los expertos, esta decisión es fundamental para la formación de la "generación dorada" del equipo. Valencia, con este gesto noble, demostró una vez más que antepone los intereses del equipo a sus ambiciones personales.

La selección de Ecuador se prepara ahora para las etapas decisivas de la Copa del Mundo bajo el liderazgo de Moises Caicedo. Se espera que la joven y entusiasta plantilla del equipo continúe logrando resultados inesperados en este torneo.