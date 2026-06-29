Más allá de las capacidades humanas: el robot Agibot G2 trabajó sin interrupciones durante casi tres días

Se ha dado un paso revolucionario en el campo de la robótica: el robot humanoide Agibot G2 ha establecido un récord mundial al trabajar sin interrupciones durante casi tres días en condiciones de producción reales. Esta prueba demuestra que los robots pueden reemplazar completamente al ser humano, no solo en condiciones de laboratorio, sino también en líneas industriales complejas. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Según la información oficial proporcionada por la empresa Agibot, el modelo G2 trabajó continuamente durante 64 horas en una línea de control de calidad de tabletas en la fábrica de Longcheer Technology en Nanchang. El experimento se llevó a cabo del 23 al 28 de junio en formato de transmisión en vivo, lo que aseguró la transparencia del proceso. Durante este tiempo, el robot logró procesar 64 828 productos.

Un nuevo estándar de eficiencia industrial

Durante la prueba, el Agibot G2 sorprendió a los ingenieros con sus movimientos de alta precisión. El éxito de las operaciones fue del 99,99 %, una cifra inalcanzable incluso para los especialistas más cualificados. El robot realizó tareas complejas como retirar tabletas de la cinta transportadora, colocarlas en bancos de prueba, intercambiar datos con el sistema y clasificar los dispositivos defectuosos.

Según ixbt.com, en este proceso el robot y los equipos de la fábrica funcionaron como un único complejo tecnológico. El robot no solo realizó movimientos mecánicos, sino que, mediante un sistema AI, tomó decisiones sobre el estado de cada dispositivo y los devolvió a la cinta en el orden correspondiente. Se espera que este nivel de automatización reduzca significativamente los costes de producción en el futuro.

Doble récord mundial

Los representantes de Agibot anunciaron que a través de esta prueba se establecieron dos récords mundiales simultáneamente:

El tiempo más largo de funcionamiento sin interrupciones de un robot humanoide en una línea de producción;

El volumen total y la velocidad de productos procesados por robots humanoides en condiciones de producción masiva.

La empresa demuestra no solo sus capacidades tecnológicas, sino también su potencial de producción masiva. Recientemente se informó que el robot número 15 000 salió oficialmente de la línea de montaje de Agibot. Esto indica que la competencia en el mercado de la robótica se está intensificando y que los humanoides se están convirtiendo en una parte integral de la vida industrial diaria.

Para países con una industrialización rápida como Uzbekistán, estas tecnologías podrían tener una gran importancia en el futuro. Especialmente en los sectores de la electrónica y la automoción, soluciones como el Agibot G2 serán sin duda altamente eficaces para reducir los errores humanos y aumentar la productividad laboral.