La leyenda del fútbol uruguayo y exdelantero del Manchester United, Diego Forlán, expresó una opinión tajante sobre el capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo. Según Forlán, los movimientos del delantero de 41 años limitan la capacidad ofensiva general del equipo y podrían ser un obstáculo para sus objetivos en el Mundial 2026. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Los partidos de la fase de grupos del Mundial fueron variados para Cristiano Ronaldo. Tras una actuación apática en el empate contra la RD Congo, la estrella del Al-Nassr anunció su regreso a su mejor forma anotando dos goles contra la selección de Uzbekistán. Sin embargo, sus errores en el partido contra Colombia volvieron a generar debate entre los especialistas.

En su intervención en el programa "La Casa del Kun" de la cadena ESPN, Forlán explicó que la posición estática de Cristiano Ronaldo resulta muy cómoda para los defensores rivales. Para el exdelantero uruguayo, el hecho de que Cristiano Ronaldo espere el balón únicamente dentro del área cierra los espacios para otros jugadores creativos de Portugal.

Problemas tácticos y el «embudo» en el ataque

«Hablo como delantero. Cristiano Ronaldo ahora solo cumple la función de un nueve y no se mueve por el campo buscando el balón. Esto dificulta el juego de Portugal. Los dos defensas centrales se quedan con él y, como resultado, desaparecen los espacios», afirmó Diego Forlán en una entrevista con Goal.com.

Según Forlán, Cristiano Ronaldo debe cambiar su estilo de juego para liberar el potencial de jugadores talentosos como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão. De lo contrario, los ataques de Portugal se convertirán en un «embudo» donde todo se concentra en un solo punto, facilitando la lectura del juego para los rivales.

«Si se moviera un poco hacia las bandas, abriría carriles para que sus compañeros entren por el centro. No es un problema, simplemente hay que explicárselo. Hay que decirle: 'Muévete, sal de ahí, ayuda al equipo'», añadió el ganador del Balón de Oro del Mundial 2010.

La decisión de Roberto Martínez antes de los play-offs

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, se encuentra bajo una presión considerable antes de la fase eliminatoria. El equipo se enfrentará a Croacia en los dieciseisavos de final. Aunque Cristiano Ronaldo sigue teniendo olfato goleador, su falta de movilidad podría salirle cara al equipo en un duelo contra un rival fuerte.

Este tema también es interesante para los aficionados uzbekos, ya que fue precisamente contra nuestra selección donde Cristiano Ronaldo anotó un doblete en la fase de grupos. No obstante, es muy probable que los rivales de alto nivel aprovechen esta debilidad.

Los próximos partidos decisivos mostrarán si el cinco veces Balón de Oro está dispuesto a cambiar su filosofía de juego en los últimos años de su carrera. Si Portugal quiere alcanzar el campeonato, es evidente que deberá exigir más actividad de su jugador más grande.