Magia en el Mundial: un hechicero africano habría hechizado a Harry Kane

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Magia en el Mundial: un hechicero africano habría hechizado a Harry Kane

Videos extraños relacionados con Harry Kane se han vuelto virales en las redes sociales. En ellos, un hombre con el rostro pintado de varios colores y vestido de forma inusual realiza movimientos similares a un ritual misterioso durante el juego.

Algunos usuarios bromean diciendo que este individuo está «usando magia» para evitar que Kane anote goles. Otros vinculan seriamente la mala suerte del futbolista en el campo con este video.

La identidad del hombre en el video no ha sido revelada. Además, no hay pruebas fiables de que estas acciones hayan afectado el rendimiento del jugador. Los clips se difunden principalmente como bromas y especulaciones.

Harry KaneCopa del Mundo
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Nigina Zarqarayeva
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