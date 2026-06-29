Miles de parejas se casan el mismo día en Kazajistán por una fecha especial

En Kazajistán, la fecha 26.06.2026 despertó un gran interés por ser considerada una fecha especial y memorable. El número de parejas que deseaban casarse ese día aumentó drásticamente, registrándose más de 4 000 solicitudes de matrimonio en todo el país.

La mayor cantidad de solicitudes se registró en la ciudad de Almaty con 830 parejas, mientras que en la capital, Astaná, 740 parejas eligieron precisamente esta fecha.

En las redes sociales se difunden ampliamente imágenes de las ceremonias nupciales celebradas en este día. Los usuarios califican la fecha especial como un comienzo inolvidable para la vida familiar, felicitando a las nuevas parejas y deseándoles felicidad y armonía.