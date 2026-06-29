Blue Origin restaura su plataforma de lanzamiento tras la explosión del cohete New Glenn

La compañía Blue Origin, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, ha pasado a una fase activa de mitigación de las consecuencias de un grave accidente ocurrido durante las pruebas del cohete New Glenn. En el complejo de lanzamiento LC-36 de Cabo Cañaveral, han comenzado los trabajos de desmantelamiento de la torre de lanzamiento principal utilizando una grúa gigante de más de 180 metros de altura. Así lo informa el sitio Ixbt.com en su noticia.

Estas medidas se están implementando tras una potente explosión ocurrida el 28 de mayo de este año durante las pruebas de encendido estático del cohete New Glenn. Como se observa en un video publicado en redes sociales por el CEO de Blue Origin, Dave Limp, la empresa ha decidido renovar completamente la infraestructura dañada. La explosión afectó no solo la torre de lanzamiento, sino también el complejo de transporte-instalación y los sistemas pararrayos.

Cambios en la estrategia de reparación

Inicialmente, los especialistas de la empresa consideraron la posibilidad de reparar la torre in situ, sin desmantelarla. Sin embargo, según informa Ixbt.com, la estrategia fue modificada posteriormente. Ahora, la torre será completamente desmontada y cada sección será restaurada individualmente o reemplazada por una nueva.

Este enfoque fue considerado la vía más eficiente por la dirección de Blue Origin. Los representantes de la compañía señalan que reparar la torre por secciones acelerará el ritmo de los trabajos y aumentará el nivel de seguridad. Esto servirá para no retrasar la fecha de regreso a los vuelos del cohete New Glenn.

New Glenn es el cohete más grande y potente de Blue Origin, visto como el principal competidor de los proyectos Falcon Heavy y Starship de SpaceX. Por ello, la rápida puesta en marcha de la plataforma de lanzamiento es de suma importancia para la competencia en el mercado espacial global.

Calendario de vuelos y planes futuros

A pesar de la fuerte explosión de mayo, Blue Origin informó que las partes críticas de la infraestructura principal se conservaron. La empresa no ha desistido de su intención de lanzar el cohete New Glenn al espacio por primera vez para finales de 2026. Los actuales trabajos de desmantelamiento sirven precisamente a este propósito.

Este proyecto también es interesante para los entusiastas de la tecnología espacial, ya que se espera que New Glenn reduzca significativamente el costo de poner satélites en órbita en el futuro. Actualmente, los trabajos en Cabo Cañaveral continúan día y noche, y el proceso realizado con la grúa gigante se ha convertido en una de las mayores operaciones de reparación en la historia de la industria espacial.