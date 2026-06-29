Calabaza cocinada en el espacio: Los taikonautas chinos completan un mes en la estación Tiangong

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Calabaza cocinada en el espacio: Los taikonautas chinos completan un mes en la estación Tiangong

La tripulación de la misión china Shenzhou-23 ha completado con éxito su primer mes de actividades en la estación orbital Tiangong. El equipo de taikonautas, compuesto por Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Li Jiaying, no solo realizó complejas tareas científico-técnicas durante este periodo, sino que también dio un nuevo paso en la preparación de alimentos en condiciones espaciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la China Manned Space Agency (CMSA), por primera vez se cocinaron trozos de calabaza dulce a bordo de la estación utilizando un horno especial. Estos experimentos domésticos no son solo un pasatiempo, sino un elemento importante para mejorar el estado psicológico de la tripulación y proporcionarles comodidad en expediciones espaciales de larga duración. La capacidad de preparar comida caliente y sabrosa en el espacio es una etapa de preparación necesaria para futuros vuelos interestelares.

Investigación médica y efectos de la microgravedad

La mayor parte de la misión consistió en investigaciones en el campo de la medicina espacial. Los taikonautas se realizaron ecografías entre sí, estudiando el estado del cuello, las venas de las muñecas y los órganos abdominales. Estos datos son extremadamente importantes para analizar los cambios en la circulación sanguínea y el sistema muscular del cuerpo humano en condiciones de ingravidez prolongada.

Asimismo, dentro del marco de la investigación, la actividad del cerebro humano en órbita también fue foco de atención. Los miembros de la tripulación, utilizando equipos de electroencefalografía (EEG), probaron la coordinación visomotora y las reacciones conductuales bajo diferentes regímenes de iluminación. Estos experimentos ayudarán a tener en cuenta el factor humano en la futura exploración de la Luna y en vuelos a mayores distancias.

Armonía entre robótica y medicina tradicional

El programa de la expedición también incluyó experimentos sobre la interacción entre humanos y robots. Al trabajar junto con el robot de a bordo de la estación, los taikonautas recopilaron datos necesarios para mejorar los algoritmos de control de sistemas autónomos. Se espera que dichos asistentes robotizados se conviertan en los principales ayudantes del ser humano al realizar tareas complejas en el espacio exterior.

Un aspecto interesante es que el programa espacial chino no ha renunciado a los métodos de la medicina tradicional. Los miembros de la tripulación utilizan un complejo de diagnóstico de medicina tradicional china para controlar su salud. Este método se evalúa como una herramienta eficaz para monitorear los indicadores fisiológicos durante vuelos de varios meses.

Cabe recordar que la nave Shenzhou-23 fue lanzada a la órbita el 24 de mayo de 2026. Uno de los objetivos principales de esta misión es realizar un experimento sobre la estancia humana continua en el espacio durante un año. Todos los resultados científicos recopilados servirán de base para los futuros vuelos de China hacia objetos lejanos del sistema solar, incluida la Luna.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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