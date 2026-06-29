Guerra verbal antes del choque Brasil-Japón: Marquinhos responde a las provocaciones

Las tensiones crecen fuera del campo antes del encuentro entre las selecciones de Brasil y Japón en los octavos de final de la Copa del Mundo. Los comentarios provocadores del delantero japonés Kento Shiogai han sido recibidos con dureza en el campamento brasileño. El capitán de la Seleção, Marquinhos, reaccionó a las críticas del rival sobre Neymar y el nivel general del equipo, calificándolo como arrogancia. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La polémica surgió a raíz de una entrevista de Kento Shiogai, delantero del VfL Wolfsburg. En sus palabras, señaló que Neymar ya no está al nivel de antes y que la selección brasileña ya no es la fuerza temible de antaño. Según informa GOAL.com, estas declaraciones hirieron el orgullo de los futbolistas brasileños que entrenan en Houston y provocaron debates internos en el equipo.

En una entrevista con Caze TV, Marquinhos no ocultó que este tipo de declaraciones serían una fuente de motivación adicional para la selección de Brasil. Según él, el equipo ha estado trabajando con humildad en EE. UU. durante un mes y pretende responder a cualquier crítica únicamente con el resultado en el campo. El capitán afirmó que no ignorarán las palabras del rival, sino que sacarán fuerzas de ellas.

Debate entre humildad y arrogancia

Al criticar la actitud del futbolista japonés, el defensor brasileño recordó la importancia del respeto mutuo en el mundo del fútbol. "El fútbol hoy en día está muy equilibrado. En una situación así, hay que actuar con razón y sabiduría; quizás sea un poco de arrogancia por su parte. Brasil seguirá siendo un gran equipo. Debemos demostrar nuestra fuerza y calidad en cada situación", destacó Marquinhos.

Curiosamente, el director técnico Carlo Ancelotti prefirió mantener una posición diplomática. Sin embargo, Marquinhos, como capitán, decidió defender el honor del equipo. En su opinión, es inapropiado faltar al respeto a la trayectoria de un equipo como Brasil, que lucha por su sexta corona mundial.

Este duelo, que tendrá lugar en el NRG Stadium, abrirá una página especial en la historia del fútbol de ambos países, ya que Brasil y Japón se enfrentan por primera vez en la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo. Aunque Brasil comenzó el torneo con lentitud, recuperó su ritmo con victorias contundentes por 3-0 ante Haití y Escocia.

No obstante, está claro que el próximo partido no será fácil para la Seleção. En octubre del año pasado, en un amistoso en Tokio, Japón, yendo perdiendo 0-2, logró una valiente victoria por 3-2. Los pupilos de Carlo Ancelotti buscan vengarse de aquella derrota y asegurar su pase a los cuartos de final. Mientras tanto, los comentarios sobre Neymar solo sirven para echar más leña al fuego.