La lesión de Bukayo Saka preocupa a los aficionados de Inglaterra y del Arsenal

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La lesión de Bukayo Saka preocupa a los aficionados de Inglaterra y del Arsenal

Mientras la Copa del Mundo 2026 en América del Norte entra en su fase decisiva, la situación del delantero estrella de la selección de Inglaterra, Bukayo Saka, está en el centro de atención de expertos y aficionados. El hecho de que la estrella del Arsenal no pueda mostrar su mejor forma debido a una lesión prolongada está generando serios debates. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El exdefensa inglés Gary Neville, en su intervención en el programa Stick to Football de Sky Bet, expresó su profunda preocupación por el estado físico del jugador de 24 años. Según Neville, Bukayo Saka no se ve tan activo ni animado como de costumbre en el campo, lo que indica que está luchando contra dolores físicos.

Problemas en el tendón de Aquiles y minutos limitados

Según Goal.com, Bukayo Saka ha estado jugando durante tiempo con una lesión crónica en el tendón de Aquiles. Por esta razón, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha sido cauteloso con él en todos los partidos de la fase de grupos. Aunque el jugador participó en todos los encuentros, su tiempo de juego fue estrictamente limitado y entró principalmente desde el banquillo.

Ian Wright coincidió con la opinión de Neville, sugiriendo que pudo ser un error llevar a Saka al torneo. Tras una dura temporada en la Premier League, es evidente que el jugador está físicamente agotado. Aunque Bukayo Saka afirmó en sus entrevistas estar dispuesto a arriesgarse, sus movimientos en el campo han perdido la intensidad de antes.

Actualmente, la selección de Inglaterra enfrenta problemas de eficacia con sus extremos. Aunque se ha dado oportunidad a jugadores como Anthony Gordon y Noni Madueke, no logran suplir las situaciones de peligro que crea Bukayo Saka. El equipo depende más de la habilidad individual de Jude Bellingham y del capitán Harry Kane en el ataque.

Roy Keane criticó a los extremos antes de la fase de eliminatorias. En su opinión, los errores de la fase de grupos pueden corregirse, pero los extremos deben aprovechar al máximo sus oportunidades en los partidos decisivos. De lo contrario, no sería sorprendente que Inglaterra quede fuera prematuramente de la lucha por el título.

El cuerpo médico del Arsenal y de la selección de Inglaterra sigue de cerca el estado del jugador. Las condiciones climáticas en América del Norte y los vuelos de larga distancia representan dificultades adicionales para el futbolista en recuperación. Los aficionados esperan que el arma principal de los "Three Lions" recupere su estado previo para los playoffs.

Bukayo SakaInglaterraArsenalCopa del MundoThomas Tuchel
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