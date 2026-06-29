Entrenador ruso revela el principal problema de Uzbekistán

El fracaso de la selección de Uzbekistán en el Mundial 2026 también se debate en Rusia. El entrenador Igor Kolivanov destacó la falta de experiencia y cohesión grupal, criticando además el esfuerzo de algunos jugadores.

En su opinión, el simple hecho de clasificar al Mundial ya era un gran logro para Uzbekistán. Sin embargo, para competir dignamente al nivel de un Mundial, al equipo le faltó organización y experiencia de alto nivel.

«No hay nada que evaluar»

Kolivanov afirmó que no sería correcto evaluar la participación de Uzbekistán en el Mundial basándose únicamente en los resultados.

«El hecho de que hayan llegado a la fase final ya es un gran logro. Por supuesto, faltó experiencia», dijo el especialista.

Al mismo tiempo, señaló que la selección nacional podría haber actuado de manera más ordenada y coordinada en el campo.

Falta de cohesión en Uzbekistán

El entrenador ruso comparó a Uzbekistán con la selección de Cabo Verde.

Según él, los jugadores de Cabo Verde lucharon hasta el final, mantuvieron bien la línea defensiva y cumplieron las tareas asignadas por el entrenador.

Uzbekistán, por el contrario, se vio disperso en el campo.

«Uzbekistán no se vio como un equipo cohesionado. Por eso concedieron tantos goles», dijo Kolivanov.

También habló sobre Shomurodov y Husanov

Kolivanov señaló que la mayoría de los futbolistas uzbekos no juegan en grandes clubes de Europa.

Mencionó a Eldor Shomurodov como excepción, ya que el delantero ha jugado en las ligas de Italia y Rusia.

Asimismo, opinó sobre el defensa del Manchester City, Abdukodir Husanov.

«Husanov está, pero él también cometió errores graves en este torneo», afirmó el especialista.

Tres partidos — tres derrotas

Bajo la dirección de Fabio Cannavaro, Uzbekistán desperdició todas sus oportunidades en la fase de grupos.

Partido Resultado Uzbekistán — Colombia 1:3 Portugal — Uzbekistán 5:0 RD Congo — Uzbekistán 3:1

Nuestra selección anotó dos goles y recibió 11 en tres partidos.

«Lo intentaron, pero no funcionó»

Kolivanov no negó que los jugadores uzbekos se esforzaran. Sin embargo, calificó el nivel general del equipo como mediocre.

«Lo intentaron, pero no salió bien. Estas cosas pasan en el fútbol», comentó.

Según el entrenador, las principales deficiencias en el Mundial fueron las siguientes:

falta de experiencia internacional;

desorganización en la defensa;

ausencia de cohesión colectiva;

incumplimiento total de las tareas del entrenador;

errores individuales en situaciones decisivas.

¿Será el primer Mundial una lección para el futuro?

Uzbekistán participó en un Mundial por primera vez en su historia. Aunque el resultado no fue el esperado, la experiencia adquirida en tal torneo puede ser de gran importancia para el futuro.

Ahora la selección tiene la tarea de analizar los errores del Mundial, mejorar el orden defensivo y aumentar el número de jugadores que militen en el alto nivel.

¿Cree que el mayor problema de Uzbekistán en el Mundial fue la falta de experiencia o la ausencia de juego colectivo? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.