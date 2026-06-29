Finaliza la colaboración entre Volkswagen y Bosch: fracasa proyecto de 1.500 millones de euros

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Finaliza la colaboración entre Volkswagen y Bosch: fracasa proyecto de 1.500 millones de euros

El mayor fabricante de automóviles alemán, Volkswagen, ha decidido romper sus vínculos con Bosch, su socio principal en el campo de los sistemas de conducción autónoma (autopilot). Según informa la agencia Reuters, esta decisión se debe a que no se alcanzaron los resultados esperados en el desarrollo de las tecnologías de autopilot y que el proyecto no es competitivo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La colaboración entre Cariad, la división de software de Volkswagen, y Bosch comenzó en 2022. Ambas partes tenían como objetivo crear sistemas de asistencia al conductor y programas de conducción totalmente autónoma para todas las marcas de Volkswagen. Sin embargo, a pesar de las enormes inversiones de casi 1.500 millones de euros (1.710 millones de dólares), el proyecto no pudo cumplir con las demandas tecnológicas actuales.

Cambio de objetivos estratégicos

Aunque el comunicado conjunto de las empresas no respondió directamente a los rumores del mercado, reconocieron su estrecha colaboración de varios años. El comunicado indica que cualquier asociación se revisa regularmente en función de los objetivos estratégicos y tecnológicos, así como de las tendencias actuales del mercado. Esto sugiere que la dirección de Volkswagen no está satisfecha con la dirección actual.

Las evaluaciones internas mostraron que la tecnología desarrollada con Bosch sigue estando por detrás de las soluciones ofrecidas por otros competidores, especialmente Tesla o los gigantes tecnológicos chinos. Por ello, el consorcio alemán ha optado por cancelar el contrato y buscar un nuevo socio.

Nuevo socio y planes futuros

Volkswagen planea ahora adquirir todo el hardware y software necesarios para los sistemas de conducción autónoma de un proveedor diferente. Actualmente se encuentra en proceso de selección del nuevo socio y se espera que el nuevo contrato estratégico se firme para septiembre.

Estos cambios llegan en un momento muy importante para Volkswagen. Mientras la industria automotriz atraviesa una rápida transformación digital, cualquier retraso en el área de software podría afectar negativamente la cuota de mercado global de la empresa. Teniendo en cuenta el alto interés por los modelos de Volkswagen en el mercado de Uzbekistán, el equipamiento tecnológico de los futuros vehículos dependerá precisamente de esta nueva colaboración.

En conclusión, la ruptura entre Volkswagen y Bosch demuestra una vez más lo complejo y costoso que es el proceso de creación de software en la industria automotriz. El gigante alemán ahora se ve obligado a aliarse con empresas tecnológicas que posean soluciones más avanzadas y listas para su implementación para no perder tiempo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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