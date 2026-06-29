El exdefensa del club inglés Leeds United, Matt Kilgallon, ha aconsejado a la directiva del equipo rechazar las ofertas por la estrella de la selección estadounidense, Brenden Aaronson. En una entrevista con Goal.com, Kilgallon elogió el desempeño del centrocampista ofensivo estadounidense la temporada pasada, llegando a compararlo con el legendario Lionel Messi. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Brenden Aaronson se incorporó al Leeds en 2022 por un valor de 25 millones de libras esterlinas. Sin embargo, su temporada de debut fue infeliz: el equipo descendió de la Premier League y el futbolista solo logró marcar un gol. Posteriormente fue cedido al Union Berlin de Alemania, lo que aumentó la desconfianza entre los aficionados.

El héroe que recuperó la confianza de la afición

Tras alcanzar el éxito en el Championship durante la temporada 2024-25 y ayudar al equipo a regresar a la élite, Aaronson se ganó el corazón de los fans con su trabajo incansable. Matt Kilgallon destacó que el jugador no dejó de trabajar en sí mismo y respondió a las críticas con sus acciones en el campo.

«En cierta parte de la temporada, especialmente tras el regreso a la Premier League, actuó como Lionel Messi. Su juego fue simplemente sorprendente y obligó a todos los críticos a reconocerlo. Aaronson no solo es talentoso, sino que es un profesional con un carácter extraordinario», afirma Kilgallon.

Actualmente, al futbolista de 25 años le queda un año de contrato vigente con el Leeds United. Aunque las partes aún no han llegado a un acuerdo para un nuevo contrato, los especialistas insisten en la importancia de mantenerlo en el equipo. Para el cuerpo técnico liderado por Daniel Farke, Brenden Aaronson sigue siendo una de las figuras principales.

El ambiente en el vestuario y los planes futuros

En opinión de Kilgallon, se pueden comprar nuevos jugadores para fortalecer el equipo, pero mantener un ambiente saludable en el vestuario es aún más importante. Jugadores trabajadores y con actitudes positivas como Brenden Aaronson juegan un papel fundamental en la unidad del equipo.

En este momento, Aaronson se prepara para la Copa del Mundo que organizará su país. Su juego estable en Inglaterra no ha pasado desapercibido para los entrenadores de la selección de Estados Unidos. La directiva del Leeds United deberá tomar una decisión final en el mercado de fichajes de verano: venderlo u ofrecerle un nuevo contrato.