Nueva trampa de ciberestafadores: sitios falsos que alertan sobre ataques de drones

Los cibercriminales han puesto en marcha un nuevo tipo de esquema de estafa aprovechando las preocupaciones de la población sobre la seguridad. Ahora intentan robar datos personales de los usuarios a través de recursos falsos que alertan sobre ataques de drones y muestran la ubicación de refugios cercanos. Así lo informaron los expertos de la empresa de ciberseguridad F6. Al respecto, Ixbt.com informa .

Los estafadores crean principalmente sitios falsos bajo nombres como «Radar» o «Systema opovesheniya», y los difunden a través de canales de Telegram, grupos de vecindarios y distritos, así como en comentarios de redes sociales. Estos recursos ofrecen al usuario un servicio de notificaciones rápidas sobre peligros.

¿Cómo funciona el esquema de estafa?

Cuando un usuario accede a dicho sitio, se le solicita ingresar un código especial de 6 dígitos para «conectar las notificaciones». Una vez ingresado el código, el sistema muestra un mensaje falso indicando que su cuenta personal en el portal de servicios gubernamentales ha sido vulnerada. A la víctima, presa del pánico, se le recomienda llamar a un número de «línea directa» para solucionar el problema.

En realidad, a través de esta llamada, los estafadores, disfrazados de «empleados del servicio de soporte», intentan obtener datos confidenciales, contraseñas o detalles de tarjetas bancarias. Este método se basa en la presión psicológica y en forzar la toma de decisiones urgentes.

Aunque cinco de estos grandes recursos falsos fueron bloqueados en poco tiempo por iniciativa del servicio CERT F6, los cibercriminales continúan este esquema bajo nuevos dominios y direcciones. Los expertos recomiendan no acceder a tales enlaces y confiar únicamente en la información de los organismos oficiales del Estado.

Esta situación debe servir también como una advertencia importante para los usuarios uzbekos. Cuando se difunden enlaces sospechosos y mensajes sobre «sistemas de seguridad» en plataformas como Telegram, es necesario verificar siempre la oficialidad del recurso. Según las reglas de ciberseguridad, nunca se deben ingresar códigos personales en sitios sospechosos ni llamar a números desconocidos.