Conflicto entre el Chelsea y Enzo Maresca: el club londinense acusa a su exentrenador

El club londinense del Chelsea ha emitido una declaración sorprendente y tajante sobre su antiguo entrenador principal, Enzo Maresca. Después de que el técnico italiano fuera nombrado para dirigir al Manchester City en sustitución de Pep Guardiola, la directiva de los «Blues» criticó abiertamente el proceso de su salida y su actitud hacia el club. Lo más sorprendente de este comunicado es que el nombre del entrenador no se menciona ni una sola vez. Así lo informa Goal.com .

La directiva del Chelsea señala a Enzo Maresca y sus decisiones a mitad de temporada como las causas principales del fracaso de la temporada 2025/26. Según el club, la salida del entrenador justo antes del mercado de fichajes de invierno supuso un golpe serio para el ambiente interno y los resultados. Al explicar la situación a sus aficionados, los londinenses calificaron el comportamiento del técnico como contrario al profesionalismo.

Cuestión de lealtad y dimisión inesperada

Según la información facilitada por el club, Enzo Maresca ya estaba negociando con el Manchester City desde el otoño, manifestando su deseo de ocupar el lugar de Pep Guardiola tras su salida. Se afirma que esta situación pudo influir negativamente en los partidos del equipo en aquel momento. La directiva del Chelsea está descontenta de que, a pesar de tener un contrato a largo plazo vigente, la mente del entrenador estuviera en otro club.

"En diciembre de 2025, el entrenador principal dimitió de forma repentina e inesperada. Nos sentimos profundamente heridos porque, a pesar de llevar solo un año en el Chelsea, quedó claro que su corazón y sus pensamientos estaban en otro club", dice el comunicado del club. Los londinenses destacaron que no deseaban cambiar de entrenador a mitad de temporada, pero que se vieron obligados a aceptar la dimisión ya que el técnico se negó a continuar con sus responsabilidades.

Indemnización financiera y acuerdo

Aunque las relaciones entre las partes se han tensado, se informó que los asuntos financieros han sido resueltos. El Manchester City y Enzo Maresca aceptaron pagar la compensación correspondiente al club Chelsea. Según fuentes no oficiales, el importe de esta indemnización asciende a aproximadamente 17 millones de libras esterlinas.

La directiva del Chelsea afirmó que ha protegido los intereses del club mediante estos fondos y que ahora centrará toda su atención en el nuevo proyecto. Un conflicto tan abierto entre dos gigantes de la Premier League ha sido poco frecuente en los últimos años, lo que sin duda intensificará la rivalidad entre los equipos en las próximas temporadas.

Cabe recordar que Enzo Maresca ya había trabajado en el sistema del Manchester City, donde fue asistente de Pep Guardiola. Su regreso al Etihad Stadium era esperado por muchos expertos, pero que este proceso tomara un cariz tan conflictivo ha sido una sorpresa para la comunidad del fútbol inglés.