Tiroteo en Alemania deja 5 muertos

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Tiroteo en Alemania deja 5 muertos

Hoy, 29 de junio, un ataque armado en un centro de apoyo social para jóvenes en la ciudad de Stade, al norte de Alemania, dejó 5 personas muertas. Así lo informó Associated Press.

Según la policía, la institución donde ocurrió el incidente también funciona como refugio temporal para mujeres embarazadas y madres con niños pequeños.

Las fuerzas del orden detuvieron a dos sospechosos tras el suceso. Según la información preliminar, uno de ellos podría ser el autor del ataque. Actualmente se llevan a cabo investigaciones para determinar las causas y todos los detalles del incidente.

Asimismo, se informó que varias personas más resultaron heridas con diversos grados de gravedad a causa del tiroteo. Sin embargo, el número exacto de heridos aún no ha sido revelado.

Según Vitaliy Mertens, testigo del hecho, escuchó disparos sucesivos durante el tiroteo.

«Poco después, toda el área fue acordonada por la policía. Por razones de seguridad, nos alejaron del lugar de los hechos», afirmó.

La policía informó que la situación está bajo control tras el incidente y que no existe un peligro adicional para la población.

AlemaniaStadeAssociated PressVitaliy Mertens
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