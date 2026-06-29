Iker Casillas reacciona de forma inesperada al regreso de Jose Mourinho al Real Madrid

El legendario portero del Real Madrid, Iker Casillas, se ha pronunciado sobre la situación relacionada con el antiguo y futuro entrenador del equipo, Jose Mourinho. Tras años de relaciones frías y conflictos abiertos, la reacción del ex capitán a este nombramiento estaba en el centro de atención. Casillas mostró, con un enfoque tajante pero profesional, que intenta dejar a un lado los rencores del pasado. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa Goal.com, Jose Mourinho regresará oficialmente a la dirección del Real Madrid antes de la temporada 2026-27. Tras esta impactante noticia, Casillas, en una entrevista con DAZN, comentó de forma breve y concisa la segunda llegada del técnico al club. "Bien. El club decidió que Jose debía volver al Real Madrid y le deseo mucha suerte. Esperamos que logre buenos resultados, lo cual será beneficioso para Madrid", afirmó el legendario guardameta.

Viejas heridas y un matrimonio terminado en "divorcio"

La relación entre Casillas y Mourinho se volvió extremadamente tensa entre 2010 y 2013, durante la primera etapa del entrenador en la capital española. En aquel entonces, el técnico apodado "The Special One" apartó inesperadamente del once titular a Iker Casillas, símbolo del club, para poner en su lugar a Diego Lopez. Esta decisión causó una gran división no solo dentro del equipo, sino también entre los aficionados.

Iker Casillas recuerda aquel periodo como el momento más difícil de su carrera. En entrevistas anteriores, comparó su relación con el entrenador con un "hermoso matrimonio que comenzó con amor, pero que terminó en un divorcio total". Como capitán, siempre tuvo que comunicarse con el técnico y resolver muchos problemas internos, pero al final, esa relación se rompió por completo.

Nueva era y la elección de Florentino Perez

Lo curioso es que, antes del regreso de Mourinho, Casillas veía esta posibilidad con cierta duda. Incluso apoyó la candidatura de Enrique Riquelme en las últimas elecciones presidenciales del club, señalando que el Real Madrid debía desarrollarse en una dirección diferente. Sin embargo, una vez que Florentino Perez fue elegido presidente nuevamente, decidió traer de vuelta a su antiguo conocido, Mourinho.

Actualmente, parece que Casillas ha decidido no poner las rencillas personales por encima de los intereses del club. Su respuesta diplomática demuestra el deseo de no alterar el ambiente interno del Madrid y no presionar al nuevo entrenador. Los aficionados del Real Madrid esperan con gran interés qué trofeos y cambios traerá la segunda etapa de Mourinho al equipo.