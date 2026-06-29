Singapur: educadora condenada a 18 meses de prisión por herir a un niño con un bolígrafo

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Singapur: educadora condenada a 18 meses de prisión por herir a un niño con un bolígrafo

Una educadora que trabajaba en una guardería especializada en Singapur fue condenada a 18 meses de prisión por ejercer violencia contra un niño con necesidades especiales. Según la decisión judicial, no podrá volver a ejercer actividades pedagógicas.

La víctima es un niño de 6 años diagnosticado con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y retraso en el desarrollo del lenguaje. Durante una sesión, la educadora, irritada por su comportamiento, golpeó al niño varias veces en la cabeza con un bolígrafo.

Posteriormente, la mujer dijo a los padres que el niño se había lesionado con su propio juguete. Sin embargo, tras exigir los padres las grabaciones de las cámaras de seguridad, se reveló la verdadera naturaleza del incidente.

La defensa alegó problemas familiares y estrés como factores atenuantes. El tribunal consideró que estas circunstancias no eran suficientes para reducir la pena.

Singapur
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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