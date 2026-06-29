Mundial 2026. Países Bajos–Marruecos: Batalla aterradora en las bandas

Seremos testigos de un nuevo superenfrentamiento en el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo. La mañana del 30 de junio, los aficionados al fútbol esperan un duelo decisivo entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos, que prometen un fútbol ofensivo y abierto.

Antes de este partido, que se disputará en el magnífico Estadio BBVA de Guadalupe, México, ambos equipos cuentan con sus propias intrigas y problemas.

Calendario y detalles del partido:

Encuentro Fecha y hora (hora de Tashkent) Estadio Estilo Países Bajos — Marruecos 30 de junio, 06:00 Estadio BBVA (Guadalupe) Abierto y ofensivo

Koeman está preocupado: ¿está en crisis la defensa de los «Oranje»?

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, hizo una declaración sorprendente en rueda de prensa, afirmando que no considera a su equipo como el claro favorito en este duelo. La preocupación del experimentado técnico no es casual:

Racha negra de 7 partidos: Aunque los neerlandeses anotaron muchos goles en la fase de grupos, no han logrado mantener su portería a cero en los últimos siete encuentros consecutivos.

Problema de velocidad y compacidad: Koeman ha subrayado varias veces que al equipo le falta compacidad y velocidad en la transición de defensa a ataque y viceversa, lo cual beneficia enormemente a los rivales.

Batalla de bandas: Dumfries y Gakpo contra los «Leones del Atlas»

La selección de Países Bajos centrará su ataque principalmente en las bandas. Aquí, Denzel Dumfries y Cody Gakpo desempeñarán los roles principales. Sin embargo, esta táctica podría no funcionar contra Marruecos.

Porque en la defensa lateral de Marruecos actúan algunas de las estrellas más brillantes del fútbol mundial: Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui . Es muy probable que el destino de este encuentro se decida precisamente en estos duelos por las bandas. Teniendo en cuenta que ninguno de los dos equipos se encerrará en defensa, nos espera un espectáculo vibrante y lleno de goles.

El aterrador Sabiri: ¿se vengará el nuevo fichaje del Bayern de los neerlandeses?

Una de las mayores intrigas del partido está relacionada con el delantero marroquí Ismaël Sabiri . Está registrando una serie fenomenal, marcando en cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Este delantero encendido, que se unirá al club alemán Bayern este verano, será sin duda un verdadero dolor de cabeza para los defensas neerlandeses, lentos y propensos a errores graves, gracias a su velocidad increíble.

Un «camino fácil» hacia los cuartos de final

El ganador de este duelo encontrará a un rival mucho más cómodo en la siguiente fase (octavos de final). Se trata de Canadá,

que sufrió mucho contra Sudáfrica y avanzó afortunadamente gracias a un gol en el último minuto. Por ello, si Países Bajos o Marruecos ganan este duelo, tendrán una oportunidad excelente de llegar al menos a los cuartos de final. De lo contrario, podrían enfrentarse a Alemania o Francia en cuartos.