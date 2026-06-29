Mundial 2026. Alemania ante el muro de Paraguay y el «cuadro de la muerte»

·20·Deportes
Mundial 2026. Alemania ante el muro de Paraguay y el «cuadro de la muerte»

Las eliminatorias (1/16 de final) de la Copa del Mundo entran en su fase decisiva. Tres superduelos esperan a los aficionados hoy y esta noche: Brasil–Japón, AlemaniaParaguay y Países Bajos–Marruecos.

Entre ellos, el más intrigante y prometedor de escenarios inesperados es el encuentro entre Alemania y Paraguay en el Gillette Stadium de Foxborough, EE. UU.

Calendario y detalles del partido:

Encuentro

Fecha y hora (hora de Taskent)

Estadio

Favorito

Alemania — Paraguay

30 de junio, 01:30

Gillette Stadium (Foxborough)

Alemania

Alemania en problemas: ataque y defensa bajo la lupa

Los pupilos de Julian Nagelsmann terminaron primeros de grupo, rompiendo la mala racha de los últimos tres mundiales, pero el juego de la «Bundestim» preocupa a sus seguidores:

  • Baja sensible en defensa: El defensa central Nico Schlotterbeck, clave en la salida de balón y la solidez, está fuera por lesión. No hay un sustituto natural de garantías en la plantilla.

  • Ataque dormido: Las estrellas europeas como Kai Havertz, Florian Wirtz y Jamal Musiala aún no rinden a su máximo nivel.

  • El goleador suplente: El arma más peligrosa es Deniz Undav, convocado como reserva. Que la carga recaiga sobre él mientras las estrellas están apagadas dice mucho.

El muro sudamericano: Paraguay no se rendirá fácilmente

Aunque Paraguay se clasificó con apuros, subestimar a los sudamericanos sería un error fatal para los alemanes. Tras la derrota 1-4 ante EE. UU., el equipo se recuperó manteniendo su portería a cero en los dos siguientes partidos.

Solidez defensiva: En las eliminatorias, Paraguay solo encajó 10 goles en 18 partidos. El trío defensivo Cubas, Gómez y Alderete sabe cómo bajar el ritmo y desesperar al rival. Los alemanes necesitarán nuevas ideas para romper este muro.

El «pasillo del infierno» espera a Alemania

Aunque son favoritos, los alemanes deben no solo vencer a Paraguay, sino mejorar drásticamente su juego. El cuadro del torneo es implacable:

  1. En 1/8 de final: El vigente campeón del mundo, Francia , podría estar esperando.

  2. En cuartos de final (1/4): Probablemente los temibles Países Bajos.

  3. En semifinales (1/2): El gran favorito del torneo, la aterradora España.

En resumen, la verdadera prueba para el equipo de Nagelsmann comienza esta noche. Si la «Bundestim» no alcanza su máximo nivel, una eliminación temprana es muy probable.

AlemaniaParaguayGillette StadiumJulian NagelsmannNico Schlotterbeck
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Se vengará Brasil de Japón? Una gran prueba en los play-offs¿Se vengará Brasil de Japón? Una gran prueba en los play-offsHoy, 18:40Iker Casillas reacciona de forma inesperada al regreso de Jose Mourinho al Real MadridIker Casillas reacciona de forma inesperada al regreso de Jose Mourinho al Real MadridHoy, 18:39La carrera por la Bota de Oro: La rivalidad histórica entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling HaalandLa carrera por la Bota de Oro: La rivalidad histórica entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling HaalandHoy, 18:35Cesc Fabregas regresa al Emirates Stadium: Arsenal y Como se enfrentarán en un amistosoCesc Fabregas regresa al Emirates Stadium: Arsenal y Como se enfrentarán en un amistosoHoy, 18:17Ancelotti anuncia el regreso de NeymarAncelotti anuncia el regreso de NeymarHoy, 18:12Piden a Leeds United que no venda a Brenden Aaronson: jugó como MessiPiden a Leeds United que no venda a Brenden Aaronson: jugó como MessiHoy, 18:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev