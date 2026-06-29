Mundial 2026. Alemania ante el muro de Paraguay y el «cuadro de la muerte»

Las eliminatorias (1/16 de final) de la Copa del Mundo entran en su fase decisiva. Tres superduelos esperan a los aficionados hoy y esta noche: Brasil–Japón, Alemania–Paraguay y Países Bajos–Marruecos.

Entre ellos, el más intrigante y prometedor de escenarios inesperados es el encuentro entre Alemania y Paraguay en el Gillette Stadium de Foxborough, EE. UU.

Calendario y detalles del partido:

Encuentro Fecha y hora (hora de Taskent) Estadio Favorito Alemania — Paraguay 30 de junio, 01:30 Gillette Stadium (Foxborough) Alemania

Alemania en problemas: ataque y defensa bajo la lupa

Los pupilos de Julian Nagelsmann terminaron primeros de grupo, rompiendo la mala racha de los últimos tres mundiales, pero el juego de la «Bundestim» preocupa a sus seguidores:

Baja sensible en defensa: El defensa central Nico Schlotterbeck, clave en la salida de balón y la solidez, está fuera por lesión. No hay un sustituto natural de garantías en la plantilla.

Ataque dormido: Las estrellas europeas como Kai Havertz, Florian Wirtz y Jamal Musiala aún no rinden a su máximo nivel.

El goleador suplente: El arma más peligrosa es Deniz Undav, convocado como reserva. Que la carga recaiga sobre él mientras las estrellas están apagadas dice mucho.

El muro sudamericano: Paraguay no se rendirá fácilmente

Aunque Paraguay se clasificó con apuros, subestimar a los sudamericanos sería un error fatal para los alemanes. Tras la derrota 1-4 ante EE. UU., el equipo se recuperó manteniendo su portería a cero en los dos siguientes partidos.

Solidez defensiva: En las eliminatorias, Paraguay solo encajó 10 goles en 18 partidos. El trío defensivo Cubas, Gómez y Alderete sabe cómo bajar el ritmo y desesperar al rival. Los alemanes necesitarán nuevas ideas para romper este muro.

El «pasillo del infierno» espera a Alemania

Aunque son favoritos, los alemanes deben no solo vencer a Paraguay, sino mejorar drásticamente su juego. El cuadro del torneo es implacable:

En 1/8 de final: El vigente campeón del mundo, Francia , podría estar esperando. En cuartos de final (1/4): Probablemente los temibles Países Bajos. En semifinales (1/2): El gran favorito del torneo, la aterradora España.

En resumen, la verdadera prueba para el equipo de Nagelsmann comienza esta noche. Si la «Bundestim» no alcanza su máximo nivel, una eliminación temprana es muy probable.