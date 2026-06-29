El nuevo look de Macron se convierte en el blanco de una burla mordaz de Philippon

La aparición de Emmanuel Macron en el escenario de Davos con gafas de sol ha generado un amplio debate en Francia. La nueva imagen del presidente provocó bromas y comparaciones en las redes sociales.

Florian Philippon, líder del partido «Los Patriotas», tampoco pasó por alto el hecho. Se burló de la imagen de Macron, señalando que el presidente intenta proyectarse de manera diferente a través de su apariencia.

Por su parte, el palacio del Elíseo informó que Macron usó las gafas de sol debido a problemas oculares. A pesar de la explicación oficial, su aspecto es discutido en las redes como un estilo al de «Top Gun».