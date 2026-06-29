Samsung presenta el esperado Galaxy M47: batería de 6000 mAh y soporte récord

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha presentado oficialmente su nuevo modelo estrella del segmento medio, el smartphone Galaxy M47. Este dispositivo atrae la atención de los usuarios no solo por su batería de gran capacidad, sino también por su garantía de soporte de software a largo plazo. Según ixbt.com, el nuevo modelo debutó en el mercado indio y se espera que llegue pronto a otras regiones. Así lo informa .

Aunque el Galaxy M47 es técnicamente similar al modelo Galaxy A27, posee varias características únicas. El núcleo del dispositivo está impulsado por la plataforma Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, que proporciona un rendimiento suficiente para tareas diarias y juegos. El smartphone cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas. La frecuencia de actualización de 120 Hz y la resolución Full HD+ aseguran una imagen fluida y de calidad. Además, la pantalla está protegida por cristal Corning Gorilla Glass Victus+.

Actualizaciones de software récord

El aspecto más sorprendente del nuevo smartphone es su periodo de soporte. Samsung promete lanzar actualizaciones de software para el Galaxy M47 hasta 2032. Esto significa que los usuarios tendrán acceso a las últimas versiones de Android y parches de seguridad durante casi 6 años. Actualmente, el dispositivo funciona con la capa One UI 8.5 basada en Android 16.

En cuanto a la autonomía, el Galaxy M47 también aspira a liderar su segmento. Incorpora una enorme batería de 6000 mAh y soporta tecnología de carga rápida de 45 W, resolviendo el problema de la falta de energía para los usuarios activos.

Opciones para gamers y entusiastas de la fotografía

Para los aficionados a los juegos, se ha implementado la función especial de bypass charging. Gracias a esta tecnología, durante el juego, la energía se obtiene directamente del cargador saltándose la batería. Como resultado, se reduce el calentamiento del chasis y se prolonga significativamente la vida útil de la batería.

Las capacidades de la cámara también cumplen con las exigencias modernas. El panel trasero del smartphone cuenta con tres módulos:

sensor principal de 50 MP;

objetivo gran angular de 5 MP;

cámara macro de 2 MP.

Para los amantes de los selfies, se ha incluido una cámara frontal de 12 megapíxeles en una muesca especial en la pantalla.

El Galaxy M47 estará disponible en dos colores: Rogue Red y Blaze Blue. El precio de la versión básica, con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, se estima en unos 245 USD. El inicio de las ventas en la plataforma Amazon India está previsto para el 4 de julio. Se espera que este modelo llegue al mercado uzbeko en la segunda mitad del año, siendo una excelente opción para quienes buscan un smartphone asequible y duradero.