El aumento drástico de la demanda global de tecnologías de AI está imponiendo una carga enorme a los centros de datos. Para incrementar la potencia de cálculo, el uso máximo de GPU potentes de gigantes como NVIDIA está provocando un problema técnico inesperado: la proliferación de bacterias en los sistemas de refrigeración líquida. Según TechCrunch, la startup Omen AI, dedicada a resolver este problema, ha recaudado 31 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com la noticia .

En los centros de datos modernos, se utiliza una mezcla de líquido especial para enfriar los chips. Para absorber mejor el calor, el aumento de la cantidad de agua en la mezcla crea un entorno propicio para el crecimiento rápido de bacterias. Esto provoca la obstrucción de las tuberías y reduce la eficiencia del sistema. Para solucionar el problema, es necesario limpiar todo el sistema, lo que implica apagar los servidores durante 5 o 6 horas. Tales interrupciones pueden costar millones de dólares a las grandes empresas tecnológicas.

Control de bacterias en tiempo real

La solución desarrollada por Zach Laberge, fundador de Omen AI, es un espectrómetro miniatura capaz de analizar la composición del líquido en tiempo real. Este dispositivo monitorea los cambios químicos y detecta el crecimiento bacteriano antes de que el problema se vuelva crítico. De este modo, los gestores de centros de datos evitan el riesgo de paradas de emergencia del sistema.

Las capacidades del dispositivo de Omen AI no se limitan solo a la detección de contaminación biológica. El espectrómetro también puede detectar partículas de cobre, cromo o silicio en el líquido. Esto indica el desgaste de las bombas o el fallo de los sellos. Así, el proceso de mantenimiento técnico se realiza in situ y con rapidez, sin esperar a los análisis de laboratorio.

Joven talento y giro industrial

Curiosamente, Zach Laberge, fundador de Omen AI, creó su primera empresa a los 14 años y recaudó 3 millones de dólares en aquel entonces. Incluso dejó la escuela para implementar sus ideas. Inicialmente enfocado en crear sensores para maquinaria de construcción, Laberge se topó con el problema de los sistemas de refrigeración en los centros de datos mientras trabajaba con grandes clientes como Caterpillar, y cambió su rumbo.

La ronda de inversión Series A de la compañía fue liderada por Nava Ventures. Asimismo, directivos de gigantes como Bridgestone, GM y Johnson Controls realizaron inversiones personales en el proyecto. Según los expertos, a medida que la infraestructura de AI se desarrolle, la necesidad de sistemas de monitoreo como Omen AI seguirá creciendo.

Observando el caso de Uzbekistán, mientras se acelera la digitalización y la construcción de centros de almacenamiento de datos, estos sistemas innovadores de refrigeración y control podrían desempeñar un papel fundamental en la estabilidad de la infraestructura IT local en el futuro.