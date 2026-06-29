¿Podrá Alexander Isak justificar su valor de 125 millones de libras en el Liverpool?

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¿Podrá Alexander Isak justificar su valor de 125 millones de libras en el Liverpool?

El delantero del Liverpool, Alexander Isak, ha tenido una temporada de debut en la Premier League muy por debajo de lo esperado. El forward sueco, que llegó a los Merseysiders por la cifra récord de 125 millones de libras esterlinas, no ha podido mostrar su verdadero potencial debido a las lesiones y la irregularidad. En una entrevista con Goal.com, el exfutbolista Stefan Schwarz compartió sus reflexiones sobre el futuro de Isak. Así lo informa .

La temporada pasada, Isak solo logró marcar 4 goles, lo cual no coincide en absoluto con su precio de transferencia ni con las expectativas de la afición. Según Schwarz, exinternacional sueco, Isak es en realidad un «jugador mágico», pero carece de la estabilidad y la salud necesarias para destacar en un club grande como el Liverpool. Para la temporada 2026-27, la tarea principal del delantero número 9 es recuperar su capacidad goleadora.

Nuevo entrenador y nuevas oportunidades

Tras la crisis colectiva del Liverpool, la directiva destituyó a Arne Slot. Ahora el equipo está dirigido por Andoni Iraola, e Isak debe demostrar su valía como delantero principal bajo el mando del nuevo técnico. Teniendo en cuenta que la paciencia es un lujo escaso en el fútbol moderno, la presión sobre el forward sueco aumenta día a día.

Actualmente, Isak participa en la Copa del Mundo que se celebra en América del Norte. Tras marcar en el partido de fase de grupos contra Túnez, se espera que este torneo sirva de trampolín antes de la nueva temporada. El próximo rival es la selección de Francia, liderada por Kylian Mbappe. Según Schwarz, es precisamente en estos grandes enfrentamientos donde Isak puede recuperar la confianza.

«Lo más importante para Isak es mantenerse libre de lesiones y jugar cada semana. Si está sano durante toda una temporada, se convertirá en un activo invaluable para el Liverpool. Su talento es indiscutible, pero el nuevo club y la gran presión le han pasado factura», afirma Stefan Schwarz.

El año pasado, cuando Isak dejó el Newcastle, fue sustituido por Anthony Elanga. Curiosamente, el exextremo del Manchester United también pasó por momentos difíciles en su nuevo equipo, marcando solo un gol en toda la temporada. Esto demuestra que el proceso de adaptación en la Premier League puede ser difícil incluso para los jugadores más talentosos.

El objetivo de Isak para la temporada 2026-27 es claro: debe marcar más de 20 goles y demostrar a los críticos que vale los 125 millones de libras. De lo contrario, la directiva del Liverpool se verá obligada a buscar otras opciones para reforzar su línea de ataque.

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