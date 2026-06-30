El seleccionador de la selección francesa, Didier Deschamps, respondió a las críticas en torno al capitán Kylian Mbappe, detallando el estado actual y los objetivos del delantero. Según el experimentado técnico, la estrella del Real Madrid ha asumido una misión inmensa para lograr su próximo campeonato mundial y ha centrado toda su atención en la victoria. Así lo informa el portal Goal.com en su noticia.

En una rueda de prensa celebrada antes de las etapas decisivas de los play-offs del Mundial, Deschamps defendió a su capitán. Al hablar del próximo encuentro contra Suecia, el entrenador reconoció no solo la habilidad de Mbappe en el campo, sino también sus cualidades de liderazgo en el vestuario. Según Goal.com, Deschamps afirmó que las percepciones externas sobre el jugador están muy alejadas de la realidad.

Recientemente, en las redes sociales y los medios de comunicación habían aumentado los comentarios negativos sobre la ruidosa salida de Mbappe del PSG y su personalidad. Sin embargo, Deschamps negó estas afirmaciones, asegurando que Kylian es un ejemplo para todos, tanto en los entrenamientos como en los ejercicios de preparación física. Según sus palabras, el delantero de 27 años ha comprendido plenamente su rol de capitán.

Imagen externa y realidad interna

"Kylian sabe marcar y sabe defender. Lo he dicho desde el primer día: está en una misión especial. Las percepciones externas sobre él casi no coinciden con quien es en realidad. Incluso en los ejercicios físicos más difíciles, está entre los primeros, demostrando su profesionalismo", explicó Deschamps.

Kylian Mbappe, el máximo goleador de la historia de la selección francesa, también demostró ser el líder técnico y moral en el partido contra Noruega. En opinión del entrenador, el crecimiento del futbolista no se ha detenido desde su debut en 2018. Vive con el deseo constante de batir récords y convertirse en el mejor futbolista de la historia.

Deschamps incluyó a Mbappe en la categoría de "jugadores excepcionales". Destacó que es una gran fortuna para el país que un talento así defienda los colores de la selección francesa. Se señaló como aspecto diferenciador su fortaleza mental y su capacidad para no desmoronarse incluso después de cometer errores.

Cabe recordar que la selección francesa es uno de los principales favoritos en el torneo actual. Tras su traspaso al Real Madrid, cada movimiento de Mbappe está en el centro de atención de la comunidad futbolística mundial. Los aficionados al fútbol de Uzbekistán también siguen con gran interés los partidos de esta estrella, ya que su participación otorga un esplendor especial a cualquier encuentro.